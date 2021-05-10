Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler! Mandaların eve dönüşü antilop göçünü anımsattı

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Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Balıklı ve Yakupköy kırsal mahallelerinde manda yetiştiriciliği önemli yer tutarken, merada otlayan mandaların ahırlarına dönüşleri ise Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler oluşturuyor. Mandaların meradan dönüşleri sırasında gebe olan dişilerin doğum yaptığı da gözlenirken, yavru malaklar traktörün römorkunda köye getirildi.