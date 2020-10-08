Nevşehir Belediyesi’nden uzaktan eğitime destek
NEVŞEHİR BELEDİYESİ (KOVİD-19) SALGIN SÜRECİNDE, EVLERİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI'NA (EBA) GİRİŞ İMKANI OLMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN İKİ AYRI NOKTADA BİLGİSAYAR VE ETÜT MERKEZİ AÇIYOR.
Nevşehir Belediyesi (Kovid-19) salgın sürecinde, evlerinde Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) giriş imkanı olmayan öğrenciler için iki ayrı noktada bilgisayar ve etüt merkezi açıyor.
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından internet desteğiyle uzaktan eğitimde zorluk yaşayan öğrencilerin derslere erişimini kolaylaştırmak amacıyla bilgisayar ve etüt merkezleri kuruldu.
Paşa Konağı içerisinde ve 2000 Evler Mahallesi’ndeki Kadın Çalışmaları ve Eğitim Merkezi biriminde oluşturulan merkezlerde evlerinde bilgisayar veya tableti olmayan, internet bağlantısı bulunmayan öğrenciler, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye uygun bir biçimde eğitimlerini takip edebilecek.
Hafta içi her gün sabah 09.00 ile akşam 16.00 arasında hizmet verecek olan merkezlerde öğrenciler canlı derslere katılıp ders saatlerine göre dönüşümlü olarak eğitimlerini alacak ve canlı derslerin dışında buradaki okuma salonlarında ödevlerini yaparak derslerini çalışabilecek.
Her türlü hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin uygulanacağı merkezlerden faydalanmasını isteyen aileler, Gülbahçe içerisindeki Paşa Konağı’nda bulunan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve 2000 Evler Pazaryeri içerisindeki ticaret merkezinde bulunan Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi’nden edinebilecekleri “Veli İzin Belgesi” ni doldurup imzalayarak bu merkezlere teslim etmesi gerekiyor.
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