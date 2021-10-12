2021-2022 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi.

Kayseri Süper Amatör Küme lig fikstürü çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF Üyesi Murat Akgöz, Tertip Komitesi üyeleri Fehmi Ocak, Merih Candan ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri, ve yöneticileri katıldı. Süper Amatör Küme’de bu sezon 20 takım 2 grupta mücadele edecek.

Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında Süper Amatör Küme A Grubunda, OSB Atletikspor, Talas Anayurtspor, Hacılar Erciyesspor, Kayseri Şekerspor, Gültepespor, Kocasinan Ülküspor, Özvatan Gençlikspor, Sanayi Esnafspor, Amarat Gençlikspor ve Başakpınarspor yer alırken B Grubunda ise Buğdaylıspor, Kocasinan Şimşekspor, Erciyes Esen Makinaspor, Kayseri Yolspor, Tomarza Belediyespor, Esentepespor, Erciyes Reşadiye Gençlikspor, Kayseri Gençlerbirliği, Kayserigücü ve Kayseri Yavuzspor yer aldı.

Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, yeni sezonun tüm takımlara başarı getirmesini temenni etti. Bu sezon ligden 5 takımın küme düşeceğini ifade eden Mehmet Yücel, gruplarında ilk sırayı alan takımların birbiriyle şampiyonluk maçı oynayacağını da söyledi. Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu ile BAL’dan gelen takımın baraj maçı oynayacağını da söyleyen Mehmet Yücel, "Yeni sezonda bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir sezon olmasını temenni ediyorum. Dostane, kardeşçe birlik ve beraberlik içerisinde benzeri görülmemiş bir lig olmasını bekliyoruz. Umarım bu sezon Türkiye 3.Ligi’ne yükselecek bir takımımız olur" temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında gruplar ve maçlar belli oldu. Kayseri Süper Amatör Küme’de ilk hafta maçları ise şu şekilde:

A GRUBU (1.HAFTA)

OSB Atletikspor-Talas Anayurtspor

Hacılar Erciyesspor-Kayseri Şekerspor

Gültepespor-Kocasinan Ülküspor

Özvatan Gençlikspor-Sanayi Esnafspor

Amarat Gençlikspor-Başakpınarspor

B GRUBU (1.HAFTA)

Buğdaylıspor-Kocasinan Şimşekspor

Erciyes Esen Makinaspor-Kayseri Yolspor

Tomarza Belediyespor-Esentepespor

Reşadiye Gençlikspor-Gençlerbirliği

Kayserigücü- Kayseri Yavuzspor