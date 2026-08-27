İstanbul Fitness Week; Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri başladı.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'nun öncülüğünde düzenlenen İstanbul Fitness Week başladı. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun lansmanına; Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Çekmeköy Kaymakamı Ömer Bilgin, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu eski Başkanı Niyazi Kurt, federasyon temsilcileri ve katılımcılar yer aldı. Organizasyon, 30 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.

Koray Girgin: 'Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ilk 3'e girmeyi planlıyoruz'

Organizasyona dair değerlendirmelerde bulunan Koray Girgin, 'Şimdi kısmet olursa 27-30 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Gösteri Merkezi, Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde 120 firmanın da yaklaşık katılımıyla Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, aynı zamanda da IFBB Dünya Federasyonumuzun uluslararası bir yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra, demin de bahsettiğim gibi 120'ye yakın yerli ve yabancı firmamız katılmakta. Tüm fitness camiasını, paydaşlarımızı, ulusal ve uluslararası bütün camianın tüm kesimlerini aynı çatı altında toplamanın, İstanbul gibi güzel, kadim, tarihi şehri olan bir şehirde yapmanın sevincini yaşıyoruz. Milli takımlarımız, buradan seçilecek milli takımımız. Kısmet olursa kasım ayında İspanya'nın Barcelona kentinde yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacak. En son yine İspanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa şampiyonu olmuştuk. Kısmet olursa bu dönemde de yine takım halinde ilk üçe girip dönmeyi planlıyoruz' şeklinde konuştu.

Adem Yıldırım: 'Obezite, Türkiye'de alarm veriyor'

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ise, 'Tabii her şeyden önce spor olarak buraya baktığımızda hem gençlerimize hem de insanlarımıza yapılan iyi bir çalışma, iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Burada seçmeler olacak. Buradaki seçmeleri geçen kardeşlerimiz milli takıma, onlar da İspanya'da Türkiye'yi temsil etmiş olacaklar. Vücut geliştirme, fitness tabii öteden beri hayatımızda olan bir spor değil. Daha sonraları hayatımıza girmiş ama şu an toplumun her alanına yaygınlaşmış bir spor alanı. Yine gerek gençlerimiz gerekse gençlerimizin üzerindeki yaş grubundaki Türkiye'deki obezite oranlarına baktığımız zaman, bu da Türkiye için alarm verici noktalara geldiğini görüyoruz. Bunu ekarte etmenin, bunu yok etmenin, daha sağlıklı hale getirmenin yollarından bir tanesi bu spor alanlarının olduğunu düşünüyoruz; gerek vücut geliştirme gerek yine bedenini geliştiren spor alanları. Bu anlamda da Koray başkana ben teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir organizasyon yapmışlar. Ekibiyle birlikte böyle tüm Türkiye'deki, hatta dünyadaki bu sporu yapan insanları buraya çağırmışlar. İstanbul biliyorsunuz dünyanın başşehridir. Hem kültürün merkezidir, hem dünyanın merkezidir, hem de sporun merkezidir. Bu anlamda ben sporcularımıza başarılar diliyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Koray başkana da böyle bir organizasyon için teşekkür ediyorum. Çünkü yine Türkiye'mizde yapılan araştırmada toplumumuzun yüzde 86'sının hareketsiz, yani spordan ve hareketten uzak olduğuna dair birtakım veriler var. İşte buraları biraz daha aktif hale getirip insanlarımızı yaşamla, hareketlilikle ve sporla iç içe geçiren bir mekanizmaya dönüştürmemiz lazım. Bu noktada Koray başkana ve bu salonlara büyük iş düştüğünü düşünüyorum' ifadelerini kullandı.