TVHB’den 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu tarafından, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımlanan yazılı mesajda, “Birleşmiş Milletler tarafından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü olarak kabul edilmiştir. Dünya Kadın Çiftçiler Günü ile Tarlada, çiftlikte, ahırda, kümeste ve tarımın her aşamasında işgücüne katılan, her zaman şefkatli, muhterem bir anne, değerli bir eş, bir arkadaş olan kadın çiftçilerimizin hatırlanması amaçlanmıştır. Dokunduğu her şeyi güzelleştiren, varlığı ile emeği ile hayata sevgi ve merhamet veren kadınlarımız bu günü ve daha fazlasını hak etmektedirler. Bu vesileyle ülkemizin fedakar üretici kadınlarının da insan hakları, eşitlik ve sosyal anlamda daha ileri seviyelerde yer almalarını ümit ediyor, tüm kadınlarımızın ve kadın meslektaşlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutluyoruz. Çalışan üreten kadınlara selam olsun” ifadelerini kullandı.