banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Evlilik yıl dönümünde şehit eşini sonsuzluğa uğurladı!

Güncel 23.03.2022, 16:28
Evlilik yıl dönümünde şehit eşini sonsuzluğa uğurladı!
1/20

Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde dün mühimmat sevki esnasında meydana gelen patlamada şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede şehit İli’nin eşi Merve İli’nin sözleri yürekleri dağladı.