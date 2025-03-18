ARF Bio, biyogaz üretiminden organik gübre üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor ve Türkiye’nin biyogazda en büyük kurulu gücüne sahip santrallerinden birine sahip. Halka arzla elde edilecek gelirle, şirket mikroalg üretimi, sera yatırımları ve güneş enerjisi projeleri gibi yeni nesil yatırımlar yapmayı hedefliyor.

Sıfır Atık ve Karbon Ayak İzi İle Yeşil Dönüşüm

ARF Bio, organik atıkların biyogaz santrallerinde işlenmesiyle hem yenilenebilir enerji üretiyor hem de bu süreçten çıkan ürünleri organik ve organomineral gübreye dönüştürerek tarıma kazandırıyor. Şirketin sürdürülebilir tarım projeleri, toprağın organik madde ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynuyor.

Şirket ayrıca, ürettiği yenilenebilir enerji ve engellenen karbon salımını, karbon kredisi satarak gelir kaynaklarını çeşitlendiriyor. Bu sayede ARF Bio, sadece elektrik veya gübre üretmekle kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu bir şirket olarak büyümesini sürdürüyor.

Yeni Yatırımlar ve Sürdürülebilir Tarım

ARF Bio, 2023 yılında organik ve organomineral gübre üretimine ek olarak, cam sera yatırımları ile ihracata yönelik organik sebze üretimi hedefliyor. Biyogaz santralinden elde edilen enerji ve ısı, sera içinde kullanılarak organik domates üretimi yapılacak. Ayrıca, cam sera ile elde edilen bitkisel atıklar biyogaz üretiminde yeniden değerlendirilecek.

Şirketin diğer projeleri arasında mikroalg üretimi de yer alıyor. Mikroalgler, gıda, ilaç ve kozmetik gibi birçok sektörde yüksek değerli ürünler sağlıyor. Bu yatırımlar, ARF Bio’nun enerji verimliliğini artırırken, çevreye olan katkısını da pekiştirecek.

Finansal Performans ve Gelecek Hedefleri

ARF Bio, güçlü finansal yapısıyla dikkat çekiyor. Şirket, 2024 yılı itibarıyla özkaynaklarının varlıklara oranını yüzde 66’ya yükseltmeyi planlıyor. Yatırımlarını çeşitlendiren ARF Bio, halka arz gelirlerini, mikroalg ve sera yatırımları gibi projelere yönlendirecek.

ARF Bio, 1,2 milyar özkaynakları ve 1,8 milyar liralık aktif büyüklüğüyle güçlü bir finansal yapıya sahip. 2024 yıl sonu itibarıyla özkaynakların varlıklara oranı yüzde 66’ya ulaşırken, 2024 yılı gelirleri 143,6 milyon lira, net karı da 7,9 milyon liraya ulaştı.

ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan Melih Arslan, “Finansal performansımızı halka arz ile daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Yatırımlarımız, gelir çeşitliliğimizin artmasına destek olacak. Özkaynaklarımızın gücüyle de yeni projelere hızlıca adım atabilecek konumdayız” diye konuştu.

ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, “İklim değişikliğiyle mücadele artık topyekûn bir seferberlik gerektiriyor. Karbon salımını azaltmanın önemli bir adımı olan yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım alanında öncü projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Biyogaz santralimizde sadece elektrik üretmiyor, aynı zamanda ortaya çıkan atıklardan organik ve organomineral gübre üreterek tarımda verimliliğe katkı sağlıyoruz. Halka arzımızla birlikte daha da güçlenerek, mikroalg ve sera yatırımları gibi yeni projelerle ülkemize örnek, benzersiz bir yeşil dönüşüm şirketi olma yolunda ilerleyeceğiz” dedi.

ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, şirketin yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu ve yatırımlarının sadece kısa vadeli değil, uzun vadeli sürdürülebilir hedeflere yönelik olduğunu vurguladı. Ayrıca, şirketin çevreye duyarlı projelerle sektörde öncü olmaya devam edeceğini belirtti.

ARF Bio, organik atıkların ekonomiye kazandırılması ve yeşil dönüşüm projeleri ile Türkiye’de sürdürülebilir tarım ve enerji sektörlerinde önemli bir rol üstleniyor. Halka arz ile güçlenecek olan şirket, çevre dostu üretim ve yenilikçi yatırımlarla geleceğin yeşil dönüşüm liderlerinden biri olmayı hedefliyor.