2024 yılı, orta ölçekli sanayi şirketlerinin ve teknoloji sektörünün halka arzlarda daha fazla yer aldığı bir yıl oldu. Ancak yatırımcı ilgisi yıl boyunca dalgalı bir seyir izledi ve piyasa koşulları yatırımcı davranışlarını etkiledi. Akalın Finans Kurucu Ortağı Alper Akalın, 2025 yılında faiz indirimlerinin halka arzlara olan ilgiyi artıracağına dair beklentilerini paylaşıyor.

2024 Yılında Neler Yaşandı?

Halka Arz Sayısı ve Gelirleri: 2024 yılı, halka arz sayısının son dört yılın en düşük seviyesine gerilediği bir yıl oldu. Toplamda yalnızca 34 halka arz gerçekleştirildi ve bu sayı, 2023 yılına kıyasla yüzde 43 oranında bir düşüş yaşadı. Halka arz gelirleri de 1,8 milyar ABD doları seviyesine indi. Bu düşüşün temel nedeni, artan faiz oranlarının borçlanma maliyetlerini yükseltmesi ve hisse senedi piyasalarındaki durgunluk oldu.

Sektörel Gelişmeler: Sanayi sektörü, halka arz gelirlerinin yüzde 58'ini alarak sektörel liderliğini sürdürdü. Teknoloji sektörü ise, yüzde 11’lik payla son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak hizmetler, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde halka arz sayıları ve gelirleri önemli ölçüde azaldı.

Yatırımcı Katılımı: 2024 yılında yatırımcı sayısında önemli bir düşüş yaşandı. Yılın ilk yarısında 2,5 milyon civarında olan bireysel yatırımcı sayısı, ikinci yarıda ortalama 500 bin kişiye gerileyerek yıl sonunda 1,8 milyon kişiye ulaşmış oldu. Bu düşüş, hisse senedi piyasalarındaki durgunluğa ve yatırımcıların daha temkinli yaklaşmasına bağlanıyor.

Halka Arz Başvuruları: 2024 yılı, halka arz başvurularında önemli bir artış yaşandı. Yıl sonunda, başvurusu süren halka arz sayısının 115 olduğu tahmin ediliyor. Bu, son dört yılın ortalama başvuru sayısının iki katına yakın bir artışı işaret ediyor. Başvuru sürecinin en az iki yıl süreceği belirtiliyor. Gülermak’ın halka arz başvurusu onaylandı

2025 Beklentileri: Faiz İndirimleri ve Halka Arzlar

Raporda, 2025 yılında beklenen faiz indirimlerinin halka arz piyasasında önemli fırsatlar ve riskler yaratabileceği vurgulanıyor. Borçlanma maliyetlerindeki düşüş ve döviz kuru hareketlerinin dengeli seyretmesi, bazı şirketler için borçlanmayı daha cazip bir seçenek haline getirebilir. Ancak, reel faiz oranlarının hala yüksek olacağı bir ortamda, halka arzlar hala önemli bir finansman kaynağı olarak cazibesini koruyacak.

Alper Akalın, 2025’te faiz indirimlerinin halka arz piyasasında önemli bir canlanma yaratabileceğini öngörüyor. Bununla birlikte, yatırımcıların temkinli bir değerleme yaklaşımıyla halka arzlara ilgi göstereceği ve yalnızca seçici bir talep olacağı belirtiliyor. Bu da, özellikle daha şeffaf ve doğru değerlemelere sahip şirketlerin öne çıkacağını gösteriyor.

Sonuç olarak, 2024 yılı halka arz piyasasında dalgalı bir yıl olsa da, 2025’teki faiz indirimleri ile birlikte piyasada yeni fırsatlar doğması bekleniyor. Halka arzların finansman kaynakları arasındaki cazibesini artırarak şirketlerin büyüme ve sermaye artırma süreçlerinde önemli bir rol oynamaya devam edeceği öngörülüyor.