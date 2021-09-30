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Oynanan müsabakaların ardından 15.düzenlenen Erciyes Cup tamamlandı. Müsabakalardan sonra turnuvaya katılan takımların tamamına plaket takdim edildi. 3 gün süren Erciyes Cup’ta Botaş A.Ş oynadığı 3 maçını da kazandı. Turnuvada alınan sonuçlar şu şekilde;

Turnuvanın son gününde oynanan ilk maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Beşiktaş’ı 84-69’luk sonuçla mağlup etti. İkinci maçta Botaş, Bellona Kayseri Basketbolu 60-53’Luk sonuçla mağlup etti.

Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğine 15’incisi yapılan Erciyes Cup sona erdi.

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