Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğine 15’incisi yapılan Erciyes Cup sona erdi.
Turnuvanın son gününde oynanan ilk maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Beşiktaş’ı 84-69’luk sonuçla mağlup etti. İkinci maçta Botaş, Bellona Kayseri Basketbolu 60-53’Luk sonuçla mağlup etti.
Oynanan müsabakaların ardından 15.düzenlenen Erciyes Cup tamamlandı. Müsabakalardan sonra turnuvaya katılan takımların tamamına plaket takdim edildi. 3 gün süren Erciyes Cup’ta Botaş A.Ş oynadığı 3 maçını da kazandı. Turnuvada alınan sonuçlar şu şekilde;
1.Gün
Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş: 74-69
Botaş A.Ş-ÇBK Yenişehir Belediyespor:79-76
2.Gün
Bellona Kayseri-ÇBK Yenişehir Belediyespor: 67-66
Botaş A.Ş-Beşiktaş A.Ş (Maçı oynanmadı)
3.Gün
Bellona Kayseri- Botaş A.Ş: 53-60
Beşiktaş A.Ş- ÇBK Yenişehir Belediyespor:69-84