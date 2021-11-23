Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana, Mersin, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara bölge geneli, Kıyı Ege ile Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette gece saatlerinde Marmara’nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere il geneli aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde il geneli ile akşam saatlerinde Anadolu Yakası’nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 15

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. 19

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 18

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17