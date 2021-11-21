Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt’in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden zamanla iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Parçalı bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı bulutlu 13

Trabzon: Parçalı bulutlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 14