Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30