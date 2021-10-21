Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2-5 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 20

İstanbul: Az bulutlu 18

İzmir: Az bulutlu ve açık 25

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25