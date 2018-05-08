220 Milyon tl’lik yatırımın ilk halkası ‘Kavanya Koru’ lanse edildi

Kocaeli’de hayata geçirdiği nitelikli projelerle adından söz ettiren Kavanlar, Kavanya Koru ile Kocaeli’ne yeni bir proje daha kazandırıyor. Bünyesinde; Hayal Kahvesi, Symbol Yaşam Merkezi ve beton tesisleri bulunan Kavanlar Grubu şirketlerinden KVN Yapı A.Ş. İzmit Çayırköy bölgesinde 220 Milyon TL yatırımla hayata geçireceği Kavanya projelerinin ilk halkası Kavanya Koru’yu satışa sundu.



Kavanya projelerinin ‘Koru’ etabında 250 konut yer alırken, projenin toplamında 1.500 konut bulunacak.

Kavanya Koru’da lansman dönemine özel olarak fiyatlar, projenin konumu ve donatılarına kıyasla ekonomik oranlarda tutulurken, daireler 195.000 TL den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



Esnek ödeme seçeneklerine sahip Kavanya Koru’da daireler; vade farksız, kefilsiz ve bankasız 60 ay taksit avantajıyla Kocaeli’ de yine ilklerin firması Kavanlar ayrıcalığıyla yatırımcılara sunuluyor.



CENGİZ KAVAN; “YOĞUN TALEBİ KARŞILAMAYA YÖNELİK KAVANYA KORU PROJESİNİ GELİŞTİRDİK”

Kocaeli’de karlı bir yatırım projesini daha hayata geçirdiklerini belirten Kavanlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kavan; “Bölgede bugüne dek hayata geçirdiğimiz projelerimize yatırımcılardan büyük talep geldi ve aldığımız olumlu tepkiler bizleri son derece memnun etti. Son projemizi teslim ettiğimiz günden bugüne yeni bir proje geliştirmemiz noktasında ciddi bir talep alıyorduk.



Bu anlamda Kavanya Koru projemizin sürecini hızlandırarak inşa çalışmalarına başladık. Birinci sınıf kalite ve işçilikle hayata geçireceğimiz Kavanya Koru, lokasyon avantajı ile birlikte bölgesine ve yatırımcısına da her geçen gün değer kazandıracak. Estetik mimarisiyle de Kocaeli’de örnek teşkil edecek projemizde lansman dönemine özel fırsatlarla satışlarımızı başlattık. Bulunduğumuz bölge fiyatlarına kıyasla projemizde lüksü ulaşılabilir kılıyoruz ve avantajlı fiyatlarla alıcılara sunuyoruz” dedi.



GENİŞ VE FERAH DAİRELER YER ALIYOR

Kavanya projelerinin ilk etabı Kavanya Koru’da 250 daire yer alıyor. Modern mimarisiyle bölgeye değer kazandıran ve aile öncelikli yaşam anlayışı ile hayata geçirilen Kavanya Koru’da; 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere 50 bahçe dubleksi, 50 çatı dubleksi ve 150 standart daire yer alıyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarının bulunduğu projede daireler, 72 metrekare ile 155 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Estetik mimarisi, konforlu daireleri ve zengin sosyal yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunan Kavanya Koru’da; yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, açık spor tesisleri, süs havuzları, fitness, sauna, çocuklar ve büyükler için açık havuzlar bulunuyor.

TÜM ULAŞIM AĞLARININ MERKEZİNDE

Konumlandığı bölgeye prestij kazandıracak Kavanya Koru projesi, merkezi lokasyonuyla dikkat çekiyor.

İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı Kocaeli’de yükselen proje; otoyolların, köprülerin, kavşakların ve raylı sistemlerin çevrelediği bir bölgede yer alıyor.

İnşa çalışmalarının devam ettiği Kavanya Koru’da teslimler 2020’de yapılacak.

