Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Alfter bölgesinde 75 bin metrekarelik alanda inşa edilecek kampüs için 8 Temmuz 2025’te imza töreni düzenlendi.

50 Milyon Euroluk Dev Yatırım

Merinos’un Troisdorf’taki mevcut tesisine ek olarak planlanan bu yeni kampüs, 50 milyon Euro’luk bütçesiyle Alfter tarihinin en büyük özel sektör yatırımı olarak kayıtlara geçecek. Projenin 2026 Mart ayında inşasına başlanması ve yaklaşık 20 ay süren bir süreç sonunda 2027 sonunda tamamlanması planlanıyor.

Avrupa’nın Lojistik Üssü Olacak

Tam otomasyonla donatılacak “Medipa Eco Campus” tamamlandığında günlük 100 bin halı sevkiyat kapasitesiyle Avrupa’nın dört bir yanına 24 saat içinde teslimat gerçekleştirecek. Yaklaşık 250 kişilik istihdam da sağlayacak olan tesis, bölge ekonomisine büyük katkı sunacak.

DGNB Gold ve QNG Plus Sertifikasına Aday “Yeşil Kampüs”

Almanya’da sadece %10’luk yatırım projelerinin erişebildiği DGNB Gold ve QNG Plus sürdürülebilirlik sertifikalarına aday olan kampüs; çevreci yapısıyla öne çıkıyor. Projede yer alacak başlıca unsurlar şöyle:

40.000 m² tam otomasyonlu lojistik depo

5.000 m² ofis, showroom ve Ar-Ge alanı

2 MW kapasiteli güneş enerjisi sistemi ve batarya altyapısı

Rejeneratif ısıtma teknolojileri

5.000 m² peyzajlı yeşil alan

Çatı ve cephe bitkilendirme sistemleri

Modern çalışma alanları, dinlenme ve spor alanları

100 araçlık çift katlı otopark, TIR bekleme alanları

Tam otomatik yangın söndürme sistemleri

Alfter Belediyesi’nden Merinos’a Tam Destek

İmza töreni, Alfter Belediyesi’nde düzenlendi. Törene Alfter Belediye Başkanı Rolf Schumacher, Ekonomik Kalkınma Genel Müdürü Thomas Poggenpohl, belediye meclis üyeleri ile birlikte Merinos Grubu yöneticileri; Medipa Genel Müdürü Çağlar Kepekci, The Carpet Genel Müdürü Banu Kepekci ve Medipa COO’su Muharrem Ağustoslu katıldı.

Belediye Başkanı Schumacher, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bu yatırım, Alfter’in ekonomik geleceği için büyük önem taşıyor. Merinos Grubu’nun bu vizyoner adımı, şehrimize değer katacak. Kendilerine minnettarız.”

Medipa Handels GmbH Genel Müdürü Çağlar Kepekci ise, projenin sadece lojistik bir merkez değil, aynı zamanda çevresel sorumluluk anlayışıyla sektör için örnek bir dönüşüm alanı olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Alfter, stratejik konumu ve iş birliğine açık yaklaşımıyla bizim için örnek bir yatırım ortamı sunuyor. Bu projeyle hem çevreye duyarlılık hem de sektörel dönüşüm hedefliyoruz.”

Tören sonunda belediye tarafından Merinos yetkililerine, iş birliğini temsilen üzerinde “Medipa” yazılı özel bir kürek hediye edilerek projenin sembolik temel atma töreni gerçekleştirildi.