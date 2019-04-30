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Turizm'de ilk çeyrek iyi başladı

Turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,6 artarak 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar oldu.

Turizm'de ilk çeyrek iyi başladı

Turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,6 artarak 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar oldu.

30 Nisan 2019 Salı 10:47
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Turizm'de ilk çeyrek iyi başladı

Turizm geliri, Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,6 artarak 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 80,3'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19,7'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ediyorlar. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 86 milyon 903 bin dolarını kişisel harcamalar, 542 milyon 776 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Kişi başı ortalama 697 dolar harcandı

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 678 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 765 dolar oldu.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,5 artarak 6 milyon 644 bin 391 kişi oldu. Bunların yüzde 82,2'sini 5 milyon 460 bin 380 kişi ile yabancılar, yüzde 17,8'ini ise 1 milyon 184 bin 11 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri yüzde 1,1 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 azalarak 1 milyar 66 milyon 706 bin dolar oldu. Bunun 899 milyon 807 bin dolar'ını kişisel, 166 milyon 899 bin dolar'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 azalarak 2 milyon 17 bin 916 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 529 dolar olarak gerçekleşti.

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