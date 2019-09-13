Marmaris'e ‘Icon Beach Club’ damgası!

Hollanda merkezli tencere üreticisi Edelstaal Group’un yönetiminde önemli başarılara imza atan Caner Torunoğulları, Marmaris’te işletmeciliğini yürüttüğü Icon Beach Club ile Hollanda’da tencere sektöründe kazandığı tecrübesini turizm sektöründe başarıyla devam ettiriyor.

Ekovitrin Dergi Editörü Sinan Saygı ve Icon Beach İşletmecisi Caner Torunoğulları

Caner Torunoğulları’nın işletmeciliğini yaptığı Icon Beach Club, Marmaris’in önemli tatil beldelerinden olan İçmeler Koyu’nda yerli ve yabancı turistlere kaliteli turizm hizmeti veriyor. Aynı zamanda Hollanda’da ve Türkiye’de turizm, tencere ve inşaat yatırımlarıyla dikkat çeken Edelstaal Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları’nın oğlu olan genç ve başarılı işadamı Caner Torunoğulları, Marmaris’teki Icon Beach Club’ı tamamen kendisi tasarladı.

Icon Beach Club’ın İşletmecisi Caner Torunoğulları (ortada), Sinan Saygı ve Bülent Türker ile birlikte.

Marmaris’te Yönetim Kurulu Başkanlığını Turgut Torunoğulları’nın yaptığı 5 yıldızlı Sentido Orka Lotus Beach Hotel’in hemen yanında ve denize sıfır lokasyonda bulunan Icon Beach Club, Türkiye ve Avrupa’nın önemli beach clubları arasında yer alıyor.

CANER TORUNOĞULLARI: “TESİSİ KENDİM DİZAYN ETTİM”

Icon Beach Club’ın işletmecisi Caner Torunoğulları, “Icon Beach Club’ı kendim tasarlayarak dizayn ettim. Türkiye’de örnek projelerden birisi olan Icon Beach Club’da özel localar, denizde 2 adet salıncak ve yatak yer alıyor ve konuklarımız gayet memnun. Misafirlerimiz yemeklerini yiyorlar, denize giriyorlar ve diledikleri gibi eğleniyorlar. Hafta sonlarında canlı müzik organizasyonlarımız oldukça ilgi görüyor. Ünlü DJ’ler ve sanatçıları Marmaris’te ağırlıyoruz. Aynı zamanda dansçı kızlar da mekanımıza büyük renk katıyor. Müşteri memnuniyetine her şeyin üzerinde önem veriyoruz” diyor.