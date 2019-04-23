Usta Şeflerden Enfes Lezzetlerle Hilton İstanbul Bosphorus’ta İftar Vakti

Türkiye’nin ilk beş yıldızlı uluslararası oteli Hilton İstanbul Bosphorus, Ramazan coşkusunu sevdikleriyle birlikte lezzet şölenine dönüşen iftar sofralarında yaşamak isteyen misafirleri için birbirinden özel seçenekler sunuyor. Boğaz manzarasına hakim konumu ile Bosphorus Terrace Restaurant, Türk ve Osmanlı mutfağının en güzel örneklerinin bulunduğu açık büfe iftar yemeğiyle; Boğaz manzarasının yanı sıra bahçeleri gören konumuyla iç açan Veranda Terrace Restaurant ise iftar set menüsüyle misafirlerini ağırlayacak. Ailenizle, iş arkadaşlarınızla, dostlarınızla buluşacağınız iftar vakti hiç unutulmayacak.

Bosphorus Terrace Restaurant’ta açık büfe olarak sunulacak iftar yemeğinde zengin iftariyeliklerden zeytinyağlı soğuk başlangıçlara, salatalardan börek çeşitlerine, kebap çeşitlerinden levrek buğulamaya kadar geniş bir seçki yer alacak. Misafirlerin Ramazan ruhunu doyasıya yaşayabilmesi için her ayrıntının düşünüldüğü iftar büfesinde fıstıklı baklava, zerde, aşure, künefe ve hurma tatlısı gibi zengin tatlı çeşitlerine iştah açan ve mideyi rahatlatan Osmanlı şerbetleri eşlik edecek. Alkolsüz içecekler ile çay ve kahve ikramının da dahil olduğu iftar büfesinin kişi başı fiyatı 165 TL.

Ramazan ayı boyunca Hilton İstanbul Bosphorus’un gözde mekanlarından Veranda Terrace Restaurant’a iftar yemeğine gelen misafirleri ise Türk yemeklerinden oluşan özel bir iftar set menüsü karşılayacak. Zengin iftariyeliklerle başlayan lezzet şöleni, pastırma cipsi, kol böreği, badem pilavlı dana eti gibi özel lezzetlerle devam edecek. Reyhan şerbetiyle, çay ve kahve servisinin de dahil olduğu menünün kişi başı fiyatı 165 TL.





Konaklayan misafirlere sahura özel oda servisi

Hilton İstanbul Bosphorus’ta konaklayan misafirler, talep ettikleri takdirde Ramazan ayı boyunca sahur yemeklerini odalarında alabilecek. Kahvaltılıklardan oluşan sahur tabağının yanı sıra, peynirli su böreği, mercimek çorbası, meyve tabağı, meyveli yoğurt ve portakal suyunun dahil olduğu zengin sahur menüsünün kişi başı fiyatı ise 110 TL.

1500 kişilik dev gruplar için Hilton’da iftar vakti

Hilton İstanbul Bosphorus, kalabalık ve sohbeti bol iftar sofralarından vazgeçemeyen misafirlerini de unutmuyor. Otelin Boğaz manzarasına karşı yemek keyfi sunan restoranları Bosphorus Terrace ve Veranda Terrace, 10 kişiden 1500 kişiye kadar olan grupları deneyimli Hilton şeflerinin ellerinden çıkan harika lezzetler ve kusursuz servis anlayışı ile ağırlıyor. Şirketlere, derneklere ve gruplara özel masa servisi ile fark yaratan Hilton İstanbul Bosphorus’un iftar yemekleri, tercihe göre açık ya da kapalı alanlarda alınabiliyor.

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