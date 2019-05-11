Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
87554
ALTIN
249.765
DOLAR
6.0091
STERLİN
7.6998
EURO
6.7298

Fethiye Çinli turistleri ağırlayacak

Bu yaz Çinli turistlerin Türkiye’ye gelmesi, başlayan yeni iki uçuşla artık çok daha kolay bir hal alıyor. Türkiye’yi gezerken deniz, kum ve güneş tatilinin yanı sıra kültür ve ekstrem sporlar için Fethiye’yi tercih eden Çinli turistler, tatillerinin bir bölümünü bu bölgede geçiriyor. 

Fethiye Çinli turistleri ağırlayacak

Bu yaz Çinli turistlerin Türkiye’ye gelmesi, başlayan yeni iki uçuşla artık çok daha kolay bir hal alıyor. Türkiye’yi gezerken deniz, kum ve güneş tatilinin yanı sıra kültür ve ekstrem sporlar için Fethiye’yi tercih eden Çinli turistler, tatillerinin bir bölümünü bu bölgede geçiriyor. 

11 Mayıs 2019 Cumartesi 12:57
1373 Okunma
Fethiye Çinli turistleri ağırlayacak

“Fethiye, Çinli turistler için alternatif pazar konumundan çıkarak ana pazar haline geliyor”

Çinli ünlüler Survivor’ının Fethiye’de çekilmesinin bölgenin Uzak Doğu’da tanınmasında büyük önem taşıdığının altını çizen Fethiye Otelciler Birliği Başkanı (FETOB) Bülent Uysal, Fethiye’nin Çinli turistler için alternatif pazar konumdan çıkarak ana pazar haline geldiğini söyledi. FETOB olarak bölgeye gelen turist sayısını arttırmak için çalıştıklarını söyleyen Uysal, Çin’den gelen bloggerları ve tur operatörlerini Fethiye’de ağırladıklarını ve bölgenin tanıtımını yaptıklarını belirtti.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi akınına uğrayan Fethiye, Çin’den Türkiye’ye başlayan iki alternatif uçuşla Çinli turistleri bu yaz geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla ağırlayacak.

“Çinli turistlerin gelmesinden memnunuz”

Türkiye’yi gezerken deniz, kum ve güneş tatilinin yanı sıra kültür ve ekstrem sporlar için son yıllarda Çinli turistlerin Fethiye’yi tercih ettiğini söyleyen Fethiye Otelciler Birliği Başkanı (FETOB) Bülent Uysal, İstanbul, Kapadokya, Pamukkale gibi destinasyonların yanı sıra Fethiye’nin Çinli turistlerin Türkiye’ye geldiklerinde uğramadan geçmedikleri bir tatil adresi haline geldiğini belirtti. Fethiye’nin deniz, kum ve güneş konseptinde her şey dahil tatil arayan Avrupalı ağırlıklı misafirlerde uzmanlaşmış olduğunu belirten Uysal, bölgenin Çinli turistleri ağırlamaktan mutlu olduğunu ve geri dönüşlerin oldukça olumlu olduğunu belirtti. Yapılan çalışmalar neticesinde Çin’den gelen turistlerden yıldan yıla bir artış gözlemlediklerini aktaran Uysal, özellikle Babadağ’dan yapılan yamaç paraşütünün bu ilginin ana nedenlerinden biri olduğunu aktardı.

“Çin’den İstanbul’a direk uçuşlar bizi de mutlu ediyor””

Öte yandan sadece yazın değil kışın da ziyaretlerini sürdüren Çinli turistlerin kışın açık olan Fethiye merkezdeki otellerin doluluklarına katkıda bulunduğunu söyleyen Uysal, Fethiye’nin artık Uzak Doğu pazarı için alternatif konumundan çıktığını ve ana pazar haline geldiğini belirtti. Uysal, “Bu farkındalıkla FETOB olarak kendiliğinden ortaya çıkan gelişmeyi desteklemek ve Çin’den gelen turist sayılarını arttırmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Çin’de reyting rekorları kıran Çinli ünlüler Survivor’ının Fethiye’de çekilmesi de önemli bir tanıtım faaliyeti oldu. FETOB’un verdiği konaklama ve lojistik destekleri sayesinde Fethiye Belediyesi’nde düzenlenen hava oyunları da Çin’de yapılan canlı yayınla milyonlara ulaştı. Dolayısıyla son günlerde tanık olduğumuz ve haberlere konu olan Çin’den direk uçuşlar FETOB’u ve Fethiyeli turizmcileri memnun etmektedir” dedi.

Son Güncelleme: 11.05.2019 13:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pegasus’tan Hotels.com ve Airbnb iş birliği
Pegasus’tan Hotels.com ve Airbnb iş birliği
Yazın enerjisini Cafe Cadde’de yakalayın
Yazın enerjisini Cafe Cadde’de yakalayın
Sultanahmet Köftecisi’nden 2 yeni şube
Sultanahmet Köftecisi’nden 2 yeni şube
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim