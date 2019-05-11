Fethiye Çinli turistleri ağırlayacak

“Fethiye, Çinli turistler için alternatif pazar konumundan çıkarak ana pazar haline geliyor”

Çinli ünlüler Survivor’ının Fethiye’de çekilmesinin bölgenin Uzak Doğu’da tanınmasında büyük önem taşıdığının altını çizen Fethiye Otelciler Birliği Başkanı (FETOB) Bülent Uysal, Fethiye’nin Çinli turistler için alternatif pazar konumdan çıkarak ana pazar haline geldiğini söyledi. FETOB olarak bölgeye gelen turist sayısını arttırmak için çalıştıklarını söyleyen Uysal, Çin’den gelen bloggerları ve tur operatörlerini Fethiye’de ağırladıklarını ve bölgenin tanıtımını yaptıklarını belirtti.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi akınına uğrayan Fethiye, Çin’den Türkiye’ye başlayan iki alternatif uçuşla Çinli turistleri bu yaz geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla ağırlayacak.

“Çinli turistlerin gelmesinden memnunuz”

Türkiye’yi gezerken deniz, kum ve güneş tatilinin yanı sıra kültür ve ekstrem sporlar için son yıllarda Çinli turistlerin Fethiye’yi tercih ettiğini söyleyen Fethiye Otelciler Birliği Başkanı (FETOB) Bülent Uysal, İstanbul, Kapadokya, Pamukkale gibi destinasyonların yanı sıra Fethiye’nin Çinli turistlerin Türkiye’ye geldiklerinde uğramadan geçmedikleri bir tatil adresi haline geldiğini belirtti. Fethiye’nin deniz, kum ve güneş konseptinde her şey dahil tatil arayan Avrupalı ağırlıklı misafirlerde uzmanlaşmış olduğunu belirten Uysal, bölgenin Çinli turistleri ağırlamaktan mutlu olduğunu ve geri dönüşlerin oldukça olumlu olduğunu belirtti. Yapılan çalışmalar neticesinde Çin’den gelen turistlerden yıldan yıla bir artış gözlemlediklerini aktaran Uysal, özellikle Babadağ’dan yapılan yamaç paraşütünün bu ilginin ana nedenlerinden biri olduğunu aktardı.

“Çin’den İstanbul’a direk uçuşlar bizi de mutlu ediyor””

Öte yandan sadece yazın değil kışın da ziyaretlerini sürdüren Çinli turistlerin kışın açık olan Fethiye merkezdeki otellerin doluluklarına katkıda bulunduğunu söyleyen Uysal, Fethiye’nin artık Uzak Doğu pazarı için alternatif konumundan çıktığını ve ana pazar haline geldiğini belirtti. Uysal, “Bu farkındalıkla FETOB olarak kendiliğinden ortaya çıkan gelişmeyi desteklemek ve Çin’den gelen turist sayılarını arttırmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Çin’de reyting rekorları kıran Çinli ünlüler Survivor’ının Fethiye’de çekilmesi de önemli bir tanıtım faaliyeti oldu. FETOB’un verdiği konaklama ve lojistik destekleri sayesinde Fethiye Belediyesi’nde düzenlenen hava oyunları da Çin’de yapılan canlı yayınla milyonlara ulaştı. Dolayısıyla son günlerde tanık olduğumuz ve haberlere konu olan Çin’den direk uçuşlar FETOB’u ve Fethiyeli turizmcileri memnun etmektedir” dedi.