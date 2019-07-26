Daddralliciler Hopa’dan mutlu ayrıldı

HOPA- DADDRalli Karadeniz Yat Rallisi kapsamında Hopa’da bulunan Dernek üyelerine Hopa ziyaretleri onuruna akşam yemeği verildi.

Hopa sahilde bulunan bir restaurantta Hopa Kaymakamlığı ve Hopa Belediyesi tarafından verilen akşam yemeğine Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkani Taner Ekmekçi, TSO Başkanı Osman Akyürek ve HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, Hopa TSO eski başkanı Şinasi Papila katılırken, yatlarıyla Hopa’da bulunan bütün misafirler katıldılar.





Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat (DADDralli) Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği Başkanı Dr. Zafer Türkmen şahsında bütün misafirlere “Hoş geldiniz” dedi. HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer’de bu etkinliği önemsediklerini ve geleneksel hale getirilmesi noktasında HOPAPORT olarak üzerlerine düşen sorumluluğu geçen yıl olduğu gibi bu yılda yerine getirerek her türlü fedakârlığı yerine getirdiklerini bundan sonrada getirmeye devam edeceklerini söyleyerek bütün misafirlerine “Hoş geldiniz” dedi.

Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi’de kendisinin de denizcilikten geldiğini ifade ederek, Denizle, Deniz Turizmi İle, Deniz sporlarıyla ilgili kendilerine gelecek her türlü projeyi önemseyeceğini ve destekleyeceğini ifade ederek “Sizlerle bir arada bulunmaktan, sizleri Hopa’mızda misafir etmekten büyük memnuniyet duydum” dedi.





Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek’te yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Karadeniz’in turizm çeşitliliği açısından ne kadar zengin, potansiyelinin de ne kadar yüksek olduğunu bu vesile ile göstermiş oldunuz. Karadeniz Kruvaziyer turizminden başlayarak su ve yelken sporlarına uygun şartları, yat turizminin desteklenmesi ile pekiştirildiğinde başlı başına bir potansiyel olarak karşımıza çıkmaktadır. Ümit ediyorum ki gelecek yıl sizlere daha renkli program organize ederiz. Bizim Güneşli köyümüzde dünya harikası bir şelalemiz var, Kurulmasına karar verilen tabiat parkı hayata geçirildiğinde Hopa’yı kuşbakışı seyredeceğimiz güzellikleri sizlere yaşatmak isteriz. Karadeniz’in en güzel plajlarının başında gelen Kopmuş Plajımızda sizleri misafir etmek isteriz. Hopa olarak bizim zenginliklerimizin yanı ısıra Artvin İlimizin de tarihi ve doğal zenginliklerimizi sizlere yerinde tanıtmak isteriz. Tekrar Hopa’mıza Hoş geldiniz derim. Afiyet olsun” açıklaması yaptı.

DADDralli) Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği Başkanı Dr. Zafer Türkmen Karadeniz Limanlarında gittikleri her yerde ve son olarak Hopa’da çok sıcak karşılandıklarını belirterek, “Karşılamadan dolayı çok memnun kaldık. İnşallah gelecek yıl daha çok yat ile yine geleceğiz. Yabancıları daha çok getireceğiz. Yabancılar inanın ki gezecek yer arıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda birkaç noktada arkadaşlarımızla gezme tanıma fırsatı bulduk. Bu güzelliklerin ciddi anlamda tanıtıma ihtiyacı var. Bizler birkaç proje üzerine çalışıyoruz. Bunlardan biride çok eskiden olduğu gibi deniz yolcu taşımacılığı. Sizlerle bu konularda epeyce görüşeceğiz. HOPAPORT Genel Müdürü Sayın Meriç Burçin Özer’in destek sözleri bize moral veriyor. Tekrar her şey için arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Dernek Başkanı Dr. Zafer Türkmen kendilerini oldukça sıcak bir ortamda karşılayan Kaymakam, Belediye Başkanı, TSO Başkanı ve HOPAPORT Genel Müdürüne Teşekkür Plaketi ve dernek flaması verdi.

Daha sonra Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek’te Hopa ziyaretleri anısına dernek başkanı Türkmen’e plaket verdi.

Konuşmalar ve plaket verme ardından sıcak sohbetlerle yenen yemek ardından Yatçılar da yatlarında dinlenmeye geçti.

YATLAR ARKALARINDA GÜZELLİKLER BIRAKARAK HOPA’DAN AYRILDILAR.

DADDRalli Karadeniz 2019 Yat Rallisine katılan yatlar Gürcistan’ın Poti ziyareti ile sona erdi ve Ralli ’ye katılan yatlar Poti’den Hopa’ya gelerek, geri dönüş yolculuğuna başladılar.

Ralli Kapsamında 3 Ülke ve 46 Liman ziyaretinin son durağı olan Poti Limanına geçen Yatçılar burada çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra dönüş yolculuğu için yeniden Karadeniz’e yelken açtılar. Dönüş yolculuğunda ilk olarak HOPAPORT’a gelen yatlar, burada dinlendikten sonra yeniden dönüş yolculuğuna devam ettiler. Uğurlamada HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer Komodor ve DADD Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği Başkanı Zafer Türkmen’e Hopa ziyaretleri için teşekkür ederek “Gerçekten anlamlı ve ciddi bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirdiniz. Sizleri ve Ralliye katılan tüm arkadaşlarınızı yürekten kutluyorum. Karadeniz sahilinde gittiğiniz her limana, İl’e ve İlçelere ayrı güzellikler yaşattınız. Karadeniz sizi bağrına bastı. Bizde Hopa’da Kaymakamımızdan Belediye Başkanımıza, STÖ’lerden tüm Hopa halkına kadar elimizden geldiğince misafir etmeye İlçemizin güzelliklerini size tanıtmaya çalıştık.

Bizler sizleri 2020 yazında da Hopa’ya bekliyoruz. HOPAPORT olarak elimizden ne geldiyse en iyisini yapmaya çalıştık ve 2020’dede yapacağız. Ümit ediyorum ki Hopa’dan sizleri memnun yolcu ediyoruzdur. Tekrar Teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

Komodor ve DADD Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği Başkanı Zafer Türkmen’de “Her şey için Hopa’ya, sizlere teşekkür ediyoruz. Bize dostluğun-misafirperliğin en güzelini yaşatma yarışına girdiniz. Karadeniz Dünya Yatçıları için fazla tanınan bir coğrafya değil. Bu gezimizin yankısı ümit ediyorum ki sadece Türkiye’de değil, Dünyadaki yatçılara da bölgeyi tanıtma anlamında önemli bir tanıtım hamlesi oldu. Şimdiden olumlu yankılar almaya başladık ve yine şimdiden gelecek yıl gezimize katılma talepleri gelmeye başladı. Bizimle beraber gelen 3 yabancı yatçı arkadaşlarımız da ülkelerinde Karadeniz’i ve sizlerin misafirperliklerinizi anlatacaklarını söylediler.

Bizler tüm Yatçı arkadaşlarım adına sizlere gönülden Teşekkür ediyoruz. Haberleşeceğiz, görüşeceğiz, gelecek yılın hazırlığını döner dönmez yapmaya da başlayacağız. Tekrar şahsınızda Hopa’ya teşekkür ediyoruz.” dedi.

3 ÜLKE 43 LİMAN ZİYARET EDEREK ALTINPOST’U ARADILAR

Bu gezinin” neden Yunanistan’dan başlayıp Poti-Gürcistan’a kadar uzanıyor” diye soranlar için, işte ilham aldıkları efsane...





Argonotların Dümen suyunda Bir Dostluk Yolculuğu,

“Demek krallığımda hak iddia ediyorsun”, dedi Pelias. O zaman Colchis Ülkesinden Altın Post’u getirmeni emrediyorum sana! İason şaşkın, düşünürken kara kara, bu imkânsız görevi nasıl yerine getireceğini, Tanrıça Athena el verir ona. Hızlı anlamına gelen Argo gemisi O’nun himayesinde özel ağaç ve malzemelerle inşa edilirken, haberi duyan yürekli kahramanlarda sefere katılmak üzere toplanırlar kıyıya. İason’ a bu onurlu yolculukta bulunma arzularını dile getirirler birer birer…

MÖ 13.Yy da Troya Savaşı öncesi gerçekleştiği varsayılan bu mitolojik öyküyü, İskenderiye kütüphanesinin yöneticisi, şair Rodoslu Apollonios MÖ 3.Yy da kaleme almıştır. Argonautica, İason ve Argonotların Altın Post’ a ulaşmaları ve dönüşlerinin efsanevi yolculuğunu, bin yıldır nesilden nesile, şölen ateşleri etrafında ozanlar tarafından anlatılageldiği şekilde aktarır. Davetkar Lemnos adasından ancak Herakles’in uyarılarıyla ayrılışları, kör kahinin bilgeliği ile İstanbul Boğazının hareketli kayaları ve akıntıları ile mücadeleleri, Prenses Medea’nın büyüleri ve akıl vermesi sayesinde Altın Postu alıp kaçışları, Sirenleri müziğiyle alt eden Orfeus, ve daha nice heyecan dolu macera Argo’nun dümen suyunda bugüne kadar ulaşır.

DADD’ın öncülüğünde, 2018 yazında, Yunanistan, Türkiye ve Gürcistan kıyılarını yalayan dalgaların köpüğünde yelkenlileri ile amatör denizciler, Volos’ tan başlayarak Lemnos adası ve Boğazları aşıp, Ege’ den Karadeniz’ e dünyanın en eski deniz ticaret yolunun izini süren ve Gürcistan’da, Poti’ ye uzandılar. Hem mitolojik öyküyü tekrar yaşatarak hem de Tim Severin’ in 1984 yılında Argo’nun küçük bir replikasını yaparak Yunanlı, Türk ve Gürcü gönüllülerle kürek çekerek kat ettikleri zahmetli yolculuğu yad ettiler.

Limanlarda yöre halkıyla kaynaşarak, Argonautica ve ondan esinlenerek günümüze dek yazılmış eserleri okuyarak, arkeolojik kalıntılar ve yerel mitleri araştırarak, mitolojinin derinlerinde saklı insan hikâyelerini keşfedip zenginleşerek, yeni dostluklar kurdukları özel bir deniz yolculuğu gerçekleştirdiler.