Lojistik dosyası: Hava kargo taşımacılığı

Kara taşıması, deniz taşıması, demiryolu taşıması ile yaptığımız taşımalarda taşınan ürünlere “yük” adı verilmektedir. Hava taşımasında taşınan malzemelere “kargo” adı verilir. Karayolu ile parsiyel taşıma da kargo taşıması adını almıştır. Kargo küçük ölçekli, acele gitmesi gereken ürünler için kullandığımız bir terminoloji olmuştur.

Hava taşımacılığının özelliği, yükleme ve boşaltma noktaları, yani terminaller arasında en hızlı taşıma yöntemi olmasıdır. Zamanın kritik faktör olduğu taşımalarda, pahalı ve hafif ürünler ve küçük ölçeklerle taşınırlar. 500 km’nin üzerindeki taşımalarda bir ekonomi yaratmak sözkonusudur. Paketlenmiş ürünlerin taşımasına uygundur.