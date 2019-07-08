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Gülsen Eğilli, gunlukotokirala.com'u anlattı

Günlük oto kiralama sektöründe Türkiye’nin her noktasında hizmet veren gunlukotokirala.com, sektörde önemli bir boşluğu dolduruyor. Sisteminde şu anda 29 araç kiralama firması ve 35 bin araç bulunan gunlukotokirala.com, kurumlarla özel anlaşmalar yaparak iş dünyasına indirimli hizmet sunuyor. Günlükotokirala Yönetim Kurulu Başkanı Gülsen Eğilli, günlük oto kiralama sektöründe verdikleri hizmetleri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Gülsen Eğilli, gunlukotokirala.com'u anlattı

Günlük oto kiralama sektöründe Türkiye’nin her noktasında hizmet veren gunlukotokirala.com, sektörde önemli bir boşluğu dolduruyor. Sisteminde şu anda 29 araç kiralama firması ve 35 bin araç bulunan gunlukotokirala.com, kurumlarla özel anlaşmalar yaparak iş dünyasına indirimli hizmet sunuyor. Günlükotokirala Yönetim Kurulu Başkanı Gülsen Eğilli, günlük oto kiralama sektöründe verdikleri hizmetleri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:15
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Gülsen Eğilli, gunlukotokirala.com'u anlattı
  • “Sektörde hedeflediğimiz noktaya emin adımlarla ilerliyoruz. Önemli bir boşluğu doldurduğumuza inanıyorum. Günlük oto kiralamada zaman içinde yerimizi daha da sağlamlaştıracağız.”

Türkiye’nin önde gelen araç kiralama firmalarının yer aldığı gunlukotokirala.com’un sunduğu hizmet ve çözümlerden bahseder misiniz?

Günlükotokirala olarak işbirliği içinde olduğumuz tedarikçilerimizle birlikte Türkiye’nin her noktasında hizmet veriyoruz. Sektörde önemli bir açığı kapattığımızı düşünüyorum. Sistemimizde şu anda 29 araç kiralama firması ve 35 bin araç bulunuyor. Üyelerimize özel indirimlerimiz oluyor. Aynı zamanda kurumsal şirketler ve seyahat acenteleriyle yaptığımız anlaşmalar ile özel indirimler sunuyoruz.

“KULLANICI DOSTU VE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM”

Gunlukotokirala.com olarak sektöre ne gibi yenilikler getirdiniz? Müşterilerinize sağladığınız avantajlar nelerdir?  

Günlükotokirala, şu anda sektörde en uygun fiyata araç kiralanabilecek bir platform olma özelliği taşıyor. Müşterilerimizin kiralamak istedikleri araç hangi segmentte olursa olsun, uygun fiyatla sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ülkemizde artan araç kiralama talebine cevap verirken yenilikçi, teknolojik, güvenilir ve kullanıcı dostu olmayı ön planda tutuyoruz. Sitemiz sade tasarımı ile müşterilerimizin karmaşadan uzak, kolaylıkla amaçlarına ulaşmalarını sağlıyor. Kullanıcı dostu ve çözüm odaklı yaklaşımımız da ayrıcalıklı olmamızı sağladı.

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