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Birdal, THY Yönetim Kurulu’na atandı

04 Temmuz 2017 Salı 13:17
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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Mehmet Büyükekşi’nin yerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda halen Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Orhan Birdal atandı

Birdal, THY Yönetim Kurulu'na atandı
Türk Hava Yolları’nda 2003 yılından bugüne yönetim kurulu üyeliği yapan ve aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı olan Mehmet Büyükekşi’nin yerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin eski genel müdürü Orhan Birdal atandı. Birdal, aynı zamanda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda halen Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapıyor. Orhan Birdal, 2011-2012 arasında da THY Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştu. Genel Müdür ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olan Temel Kotil’in ayrılması nedeniyle halen THY Genel Müdürü olan Bilal Ekşi, genel kurulda yönetim kurulu üyeliğine atandı. Yeni yönetimle birlikte THY’nin 2017-2018 yönetim kurulu İsmail Cenk Dilberoğlu, İsmail Gerçek, Mecit Eş, Orhan Birdal, Ogün Şanlıer, Muzaffer Akpınar, Arzu Akalın ve Bilal Ekşi’den oluştu.

İCRA KURULU AYNI
Yeni yönetimle birlikte THY’nin İcra Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, Genel Müdür Bilal Ekşi ve Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Dilberoğlu’ndan oluştu. Varlık Yönetim Fonu ise THY’ye yönetim kurul üyesi vermedi.

ORHAN BİRDAL KİMDİR?
Erzincan Kemah’ta 1958’de doğan Birdal, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nu 1980’de bitirdi. 1982’de Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne girdi. Hava trafik kontrolörlüğü, Erzincan Havaalanı Müdürlüğü, Nevşehir Kapadokya, Trabzon ile İzmir Adnan Menderes Havalimanları Başmüdürlüğü görevlerinden sonra Daire Başkanlığı’na atandı. 2003’te DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirildi. 2007-2015 arasında DHMİ Genel Müdürlüğü yaptı. Ocak 2015’te görevden alındı. Sonrasında genel seçimlerde aday oldu ancak seçilemedi. Orhan Birdal daha sonra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda halen Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. İngilizce bilen Orhan Birdal, evli ve dört çocuk babası.

BÜYÜKEKŞİ 15 YIL GÖREV YAPTI
THY tarihinin en uzun süreli yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep’te doğdu. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. Marmara Üniversitesi İşletme Kurslarına, 1988 yılında İngiltere’de İşletme ve İngilizce dil kurslarına katıldı. Uzun yıllardır deri sektöründe faaliyet gösteren şirkete sahip olan Büyükekşi, TİM Başkanlığının yanı sıra bir dernek ve kurumda yöneticilik yapıyor.
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