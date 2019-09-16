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Günsan Elektrik İstanbul’un önemli projelerinde

Anahtar ve priz sektörüne getirdiği yenilikçi ve özgün yaklaşımıyla sektörde farkını ortaya koyan Günsan, inşaat sektörünün çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde önemli kamu ve gayrimenkul çalışmalarında yer alan Günsan, bu çalışmalara yenilerini ekliyor.

Günsan Elektrik İstanbul’un önemli projelerinde

Anahtar ve priz sektörüne getirdiği yenilikçi ve özgün yaklaşımıyla sektörde farkını ortaya koyan Günsan, inşaat sektörünün çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde önemli kamu ve gayrimenkul çalışmalarında yer alan Günsan, bu çalışmalara yenilerini ekliyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:36
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Günsan Elektrik İstanbul’un önemli projelerinde

İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü gibi önemli kamu projelerinin yanı sıra Pendik Sahil Konakları, Fi Life ve Onur Park Life gibi marka  konut projelerinde Günsan’ın Eqona ve Visage anahtar ve prizleri kullanıldı.

Onur Park Life

Türkiye’nin dört bir yanındaki konut ve inşaat projelerinde ürünleriyle yer alan Günsan, İstanbul Yeni Havalimanı’nın ardından kamu ve inşaat projelerine odaklandı. Projelerde Günsan’ın öne çıkan ürünlerinden olan toplam 70.000 Eqona ve Visage anahtar ve priz kullanıldı.  

Pendik Sahil Konakları

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