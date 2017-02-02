Ilgaz Tüneli’nin Kabloları da Prysmian Group Türkiye’den

Prysmian Group Türkiye, Türkiye'nin önemli projelerinden Ilgaz Tüneli’ne son teknolojiye sahip kablolarıyla hayat verdi. Geniş ürün gamıyla her türlü projeye ihtiyaca uygun özel ürünler veren Prysmian Group Türkiye, son olarak İstanbul’un 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Boğazı Denizaltı Kablo Bağlantı Projesi ve Avrasya Tüneli’nde de görev aldı. Dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Group Türkiye, İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan ve 26 Aralık’ta hizmete açılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’ne kablolarıyla hayat verdi. Tünel, yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunun geçiş süresini 8 dakikaya düşürüyor. Projede, Prysmian Group Türkiye tarafından temin edilen FE180 özelliğine sahip, halojensiz enerji, zayıf akım, fiber optik ve data kabloları kullanıldı. Ilgaz Tüneli için Prysmian Group Türkiye tarafından üretilen kabloların uzunluğu 513 kilometreyi buluyor. Dünyada ve Türkiye’de ulaşımdan inşaata, benzer birçok önemli projeye kablo tedariğinde bulunan ve çeşitli metro ve tünel projelerine de ihtiyaca göre farklılık gösteren kablolarıyla destek veren Prysmian Group Türkiye’nin katkı sağladığı projeler arasında, İstanbul’un 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Boğazı Denizaltı Kablo Bağlantı Projesi, Marmaray, Gerede Tünelleri ve Avrasya Tüneli gibi birçok özel proje yer alıyor.