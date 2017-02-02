HER YERE ZAMANINDA” PTT kargo

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin baş döndürücü hızla geliştiği günümüzde toplumsal değişim ve dönüşümlerden posta hizmetleri de etkileniyor. Dünyanın dört bir yanındaki posta idareleri, her geçen gün farklılaşan müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmet skalalarını genişletiyor. Bu süreçte kargo, posta bankacılığı ve e-ticaret gibi alanlar ön plana çıkarken, yaygın hizmet ağı söz konusu hizmetlerin ulaştırılmasında büyük önem teşkil ediyor. Bu durum, 176 yıldır hizmet veren ve ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaşan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’ni (PTT A.Ş.) posta sektörü içinde son derece avantajlı bir yerde konumlandırıyor. Geleneksel posta hizmetlerini lojistik ağ ile birleştiren ve bu bakımdan posta sektörünün geleceğini belirleme noktasında önemli rol oynayan kargo, PTT A.Ş.’nin başlıca hizmet alanları arasında yer alıyor. PTT, köklü tarihinden aldığı güç ve ülke geneline yayılmış geniş hizmet ağıyla kargo alanında başarıyla hizmet veriyor. PTT Kargo beş kargo işleme merkezi, yedi kargo dağıtım merkezi, altı kargo şube şefliği ve toplam 5 bin 121 araçla iş ve işlemlerini yürütüyor. Alıcısına ulaştırılmak istenen gönderinin, gönderici adresinden alınması veya PTT işyerine getirilmesinin ardından başlayan kargo süreci, ileri teknolojinin kullanıldığı kargo işleme merkezlerinde devam ediyor. Kabul, sevk, dağıtım ve teslimat süreçlerinin daha hızlı işlemesi ve takibinin etkin yapılabilmesi için bütün aşamalar dijital platformlarda yürütülüyor. Bu sayede müşterilerin gönderilerini anlık takip etmesi de mümkün oluyor.



HAYATIN HER ALANINDA PTT KARGO İMZASI

Kapsamında pasaport, ruhsat, sürücü belgesi, banka kartı, kimlik kartı gibi belgeler bulunan ve Nitelikli APS Kurye olarak adlandırılan gönderilerin taşımasını da üstlenen PTT Kargo, aynı zamanda Türkiye’nin millî e-ticaret platformu ePttAVM.com üzerinden satışı yapılan ürünleri de alıcılarına ulaştırıyor. Bunun dışında dinî vecibelerini yerine getiren vatandaşların Hac ve Umre kargolarını taşımak gibi önemli bir sorumluluk da üstlenen PTT Kargo, hacı adaylarına güvenli kargo hizmeti sunarak muhtemel istismar olaylarının önüne geçiyor. PTT Kargo yurt dışı varışlı gönderilerde ise TURPEX hizmeti veriyor. Bu sayede yabancı posta idareleri ve uçak taşıma şirketleriyle yapılan ayrı ayrı hesaplaşmalar asgari seviyeye indirilerek bu gönderilerin dağıtım ve teslimatının tek elden yapılması mümkün kılınıyor. Bu da müşteriye uygun fiyat seçeneği olarak yansıyor. Yaygın hizmet ağı ve uygun fiyat seçenekleriyle muadilleri arasından sıyrılan PTT Kargo, gönderileri 176 yıllık PTT güvencesiyle taşıyor. Stratejilerini belirlerken hizmet odaklı bir anlayış benimseyen ve insanı merkeze koyan PTT A.Ş., önümüzdeki süreçte kargo alanındaki yatırımlarını çoğaltarak Türkiye ve dünyanın dört bir yanında hizmet kalitesini daha