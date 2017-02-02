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Egepen Deceuninck’ten PVC sektöründe bir ilk

02 Şubat 2017 Perşembe 16:15
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Türkiye’nin önde gelen PVC markası Egepen Deceuninck, yeni projesiyle bir ilke imza attı. Projenin adı “Egepen Deceuninck Assist”. Egepen Deceuninck, projeyle birlikte Türkiye’nin her yerine yayılan teknik servis bayileriyle birlikte kullanıcılarına hızlı ve pratik çözüm sunacak

Egepen Deceuninck'ten PVC sektöründe bir ilk
 Türkiye’nin önde gelen PVC markası Egepen Deceuninck, sektöründe devrim yaratacak olan Assist projesini hizmete sundu. Yeni projeyle birlikte tüm Türkiye’ye yayılan teknik servis bayileri ile kullanıcılarının yaşadığı sorunlara kısa sürede çözüm bulacak olan Egepen Deceuninck, hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaracak. Tüm kapı ve pencere ürünlerine hizmet verecek olan Egepen Deceuninck, 2 yıllık garanti süresi dolan ürünlerde yaşanılan sıkıntılara da çözüm bulacak. Assist’te tek fiyat uygulaması geçerli olacak. Toplantıda teknik servis elemanlarının giyeceği kıyafetlerden, araçların nasıl olması gerektiğine kadar hassas ve ayrıntılı bir stratejiyi tanıtan Egepen Deceuninck, Assist’le birlikte tek fiyat uygulamasına geçti.
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