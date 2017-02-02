Egepen Deceuninck’ten PVC sektöründe bir ilk

Türkiye’nin önde gelen PVC markası Egepen Deceuninck, sektöründe devrim yaratacak olan Assist projesini hizmete sundu. Yeni projeyle birlikte tüm Türkiye’ye yayılan teknik servis bayileri ile kullanıcılarının yaşadığı sorunlara kısa sürede çözüm bulacak olan Egepen Deceuninck, hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaracak. Tüm kapı ve pencere ürünlerine hizmet verecek olan Egepen Deceuninck, 2 yıllık garanti süresi dolan ürünlerde yaşanılan sıkıntılara da çözüm bulacak. Assist’te tek fiyat uygulaması geçerli olacak. Toplantıda teknik servis elemanlarının giyeceği kıyafetlerden, araçların nasıl olması gerektiğine kadar hassas ve ayrıntılı bir stratejiyi tanıtan Egepen Deceuninck, Assist’le birlikte tek fiyat uygulamasına geçti.