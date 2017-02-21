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TRABZONSPOR, 2017'DE KAYBETMEDİ

21 Şubat 2017 Salı 10:28
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Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, bu yıl oynadığı 7 resmi maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı

TRABZONSPOR, 2017'DE KAYBETMEDİ
TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile sahasında golsüz berabere kalan Trabzonspor, 2017'de hiç mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, 2017 yılında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere 7 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, ligde deplasmanlarda Bursaspor (2-1), Kasımpaşa (1-0) ve Osmanlıspor (1-0), sahasında Gaziantepspor'u (4-0) mağlup ederken Aytemiz Alanyaspor (0-0) ile berabere kaldı.

Kupada Gümüşhanespor (0-0) deplasmanından beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, sahasında ise Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.



- 590 dakikadır gol yemiyor



Bordo-mavililer, 17. haftada 2-1 kazandığı Bursaspor maçının ardından, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 6 resmi müsabakada gol yemedi.

Karadeniz ekibi, Bursaspor maçında golü kalesinde gördüğü 40. dakikadan itibaren 7 maçta toplam 590 dakika rakiplerine gol şansı vermedi. 



- 2017'deki maçlar



Trabzonspor'un 2017 yılında oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

 Tarih Maç Sonuç
13.01.2017 Bursaspor-Trabzonspor 1-2
18.01.2017 Gümüşhanespor-Trabzonspor (kupa) 0-0
22.01.2017 Kasımpaşa-Trabzonspor 0-1
26.01.2017 Trabzonspor-Torku Konyaspor (kupa) 1-0
29.01.2017 Trabzonspor-Gaziantepspor 4-0
11.02.2017 Osmanlıspor-Trabzonspor 0-1
20.02.2017 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor 0-0


- Yanal: "Doğru yoldayız"



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, doğru yolda olduklarını ve ellerindeki kadroyla geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

Yanal, sezon başında bazı zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Doğru bir yoldayız. Çok karakterli ve doğru oyuncularımız var. Daha da gelişmeliyiz. Elimizdeki kadroyla önümüzdeki dönemin umudunu ben taşıyorum. Camia, taraftarımız bunun karşılığını veriyor." ifadelerini kullandı.

Taraftarların stadı doldurmasının ve takımı alkışlamalarının uzun zamandır özledikleri bir tablo olduğunu vurgulayan Yanal, şunları kaydetti:

"Bu tabloyu oluşturmak için oldukça uğraş veriyoruz. Sağlıklı bir şekilde bu takımı daha kaliteli hale getirecek çalışmalar da var. Kötü bir dönem geçirdik. Kolay değil toparlanmak. Biz bunu hızlı bir şekilde yaptık. 2017'de bir gol yedik, yaklaşık 1 aydır gol yemiyoruz, kaybetmedik. Ben takımın performansının zaman zaman inişler olsa da uygun bir yerde olduğunu ve devam edeceği inancındayım."




Anadolu Haber Ajansı
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