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TFF, SEZON PLANLAMASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

22 Kasım 2016 Salı 11:30
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Kulüpler ile Antalya Turizmciler Derneğinin başvurusu üzerine, Kulüpler Birliği Vakfının devre arasının uzatılmasını talep ettiği duyuruldu

TFF, SEZON PLANLAMASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), devre arasının uzatılması amacıyla Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının programında değişikliğe gitti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihlerinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Futbol kulüpleri ile Antalya Turizmciler Derneğinin başvurusu üzerine Kulüpler Birliği Vakfının, liglerin devre arasının uzatılması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonuna müracaat ettiği aktarılırken, "Bu talebi görüşen TFF Yönetim Kurulu, futbol kulüplerinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, ülke turizminin sıkıntılı sürecinin aşılmasına da katkı vermek amacıyla sezon planlamasında yeni düzenleme yaptı. Liglerde devre arası tatili bir hafta daha uzatılırken, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri de değiştirildi." denildi.

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'in ikinci yarısının 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakaları ile başlayacağı, Süper Lig'in 28 Mayıs'ta, TFF 1. Lig'in ise 21 Mayıs'ta oynanacak maçlarla tamamlanacağı kaydedilirken, TFF 1. Lig'in 31. hafta maçlarının ise hafta içi 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde oynanacağı paylaşıldı.






Anadolu Haber Ajansı
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