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ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL KURALARI ÇEKİLDİ

17 Mart 2017 Cuma 14:25
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- Ligde çeyrek final kuraları çekildi

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL KURALARI ÇEKİLDİ
 ANKARA (AA) - Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi yapıldı.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından çeyrek final turunda eşleşmeler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 11-12 Nisan'da, rövanşları ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk ayağının 2-3 Mayıs, rövanşının 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde final maçı ise 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Atletico Madrid (İspanya) - Leicester City (İngiltere)

Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)


Anadolu Haber Ajansı
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