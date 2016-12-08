"Şampiyon olmak için geldim"

İSTANBUL (AA) - Galatasaraylı futbolcu Nigel de Jong, sezon başında transfer olduğu sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk yaşamayı amaçladığını söyledi.

Hollandalı futbolcu, GSTV'ye verdiği röportajda, sezon başında kadrosuna dahil olduğu Galatasaray'da çok güzel 3 ay geçirdiğini belirterek, "Yaşadığım şanssız sakatlık, beklenenden daha uzun süre beni takımdan ayrı bıraktı. Şimdi kendimi daha fit ve iyi hissediyorum. Ailem açısından buraya adapte olmak da zordu. Amerika'dan buraya uzun bir yolculukla geldik. Şimdi herkes mutlu. Buraya bir amaç için geldiğim. Bu da Galatasaray ile şampiyon olmak." dedi.

Süper Lig'in uzun bir maraton olduğunu vurgulayan De Jong, "Bence şubat ve mart ayları çok önemli olacak. İki hafta önce liderle 9 olan puan farkı şu an 5'e düştü. İşimize odaklanıp, her hafta üç puan için sahaya çıkmalıyız. Çok uzun bir süreç ve ben bu sürecin gelişimi konusunda pozitifim. Neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Özellikle Fenerbahçe derbisinin kaybedilmesinin kendilerini üzdüğünü anlatan deneyimli futbolcu, şöyle devam etti:

"Derbi hepimiz için büyük bir maçtı ve o karşılaşmayı kaybetme şeklimiz kabul edilemez. Maçlar kaybedilir fakat rakibinizden daha az tutkulu oynayamazsınız. Hep beraber oturup konuştuk. Sahada olan oyuncular olarak kendinize karşı dürüst olmalısınız. Biz de bunu yaptık. Sadece kulüp ve taraftarlar için değil oyuncu grubunun gelişimi için de Bursaspor galibiyeti önemliydi. Belli zamanlarda ayağa kalkmalısınız. Bursa karşısında bunu yaptık. Harika bir reaksiyon gösterdik. Herkes tutkulu oynadı. Bu tip maçlarda güven çok önemli. Rakibimiz karşısında bunu gösterince kazanmasını bildik. Kasımpaşa karşısında da bunu gösterdik."



"Başımızı dik tutmalıyız"

Taraftarlar ile takımın iletişiminin önemine dikkati çeken De Jong, zaman zaman kötü dönemlerin yaşanabileceğine dikkati çekerek, "Başımızı dik tutmalıyız çünkü sezon çok uzun. Üst üste iki maç kaybettiğimiz için herkes üzgündü. Bu da çok normal. Her zaman pozitif durmak zorundasınız. İyi ya da kötü zamanlarda birbirimize destek olursak, her şey iyiye gidecektir. Bizim yapabileceklerimiz tutkumuzu ve yüzde yüz adanmışlığı göstermek." şeklinde konuştu.



"Riekerink'le olmaktan çok mutluyum"

Nigel de Jong, Ajax altyapısında birlikte çalıştığı Jan Olde Riekerink'le Galatasaray'da tekrar buluşmaktan memnuniyet duyduğunu anlattı.

Riekerink'le 9-10 yaşlarında çalıştığını aktaran Hollandalı futbolcu, "Onunla güzel zamanlar geçirdik. Bazı konularda çok kuralcıydı. Her şeyi mükemmel hale getirmek isterdi. Ajax'ta geçirdiğim dönemi hatırlarsanız 90'larda dünyanın en iyi kulübüydü. Bu nedenle her şey mükemmel olmalıydı. Riekerink de altyapıda bunu gerçekleştirdi. Ne mutlu ki döngü tamamlandı ve onunla tekrar yıllar sonra burada buluştuk. Bu sefer profesyonel seviyede benim teknik direktörüm. Onunla burada beraber olmaktan çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın bir diğer yıldız ismi Wesley Sneijder'in futbol dünyasındaki en iyi arkadaşlarından biri olduğunu dile getiren De Jong, "Geçmişimiz çok eskiye dayanıyor. 9-10 yaşlarında Ajax altyapısında beraberdik. Bugüne kadar da arkadaş kaldık. İkimiz kariyerimizde farklı yollara gitsek de burada beraber olmaktan mutluyum. Bana kulübün nasıl işlediğini, sistemin nasıl çalıştığını, Galatasaray tarihini anlattı. Burada bulunduğu ve bana yardımcı olduğu için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı