SABANCI HOLDİNG BU YIL 4,5 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPACAK

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Kurtul, geçen yıl yaptıkları 4,1 milyar liralık yatırım tutarını bu yıl 4,5 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, 4,5 milyar liralık yatırım rakamının, 3,5 milyar lirasının üretim kapasitesini artırmaya yönelik olacağını söyledi.

Sabancı Holding'in 2016 yılı finansal sonuçlarının açıklandığı, 2017 yılına yönelik hedef ve projeksiyonların paylaşıldığı “Sabancı Holding Yıllık Paylaşım Toplantısı" Sabancı Center'da gerçekleşti.

Kurtul, toplantıda yaptığı konuşmada, 2016 yılında küresel ekonomide ve diğer alanlarda yaşanan sıkıntılardan bahsederek, gelişmiş ülkeler arasındaki performans ayrımının devam ettiğini, avro bölgesinde ve Japonya'da genişleyici politikaların sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl güçlü bir ilk yarı geçirdiğini, üçüncü çeyrekte daralma yaşandığını dile getiren Kurtul, "Son çeyrekte alınan tedbirlerle 2016 için büyüme beklentimiz yüzde 2,6." dedi.

Bu yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının, Fed'in faiz artırımlarının devam etmesinin gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceğini dile getiren Kurtul, AB'deki siyasal belirsizliklerin, seçim takvimlerinin ve Brexit'in de gelişmekte olan ülkelere olumsuz etki yapacağını anlattı.

Kurtul, "İç talep, kamu yatırımları, kısmen tüketim, ihracattaki ve turizmdeki artışla 2017'deki büyüme beklentimiz yüzde 3,5. Tüketici kredilerindeki ivmelenme özel tüketime katkı vermeye devam edecek." diye konuştu.

Döviz kuru piyasasında daha istikrarlı 2017 beklentileri olduğunu kaydeden Kurtul, "Beklentimiz, ülkemiz açısından 2017'nin 2016'ya göre hem kur istikrarı hem ekonomik büyüme hem işsizliğin azalması konusunda daha iyi olacağı yönünde." ifadesini kullandı.

Kurtul, yıl sonu TÜFE beklentilerinin yüzde 9,5 olduğunu bildirdi.

- "Konsolide net kar yüzde 19 arttı"

Kurtul, şirketin 2016 yılı verilerine ilişkin şunları söyledi:

"İlk olarak portföyü değerlendirirsen portföyün kırılımını yaptık. Bu kırılım 2016 yılı kombine ciro dağılımı banka hariç olarak yapıldı. Gördüğünüz gibi enerji portföyün yüzde 40'ını temsil ediyor. Sanayi yüzde 25'ini temsil ediyor. Perakende yüzde 24, sigorta da yüzde 7'sini temsil ediyor. Bu söylediğim gibi kombine ciro kırılımıdır. 2016 yılında kombine net satışlarımız yüzde 12 arttı ve 53,6 milyar TL'ye ulaştık. Kombine EBİTDA rakamımız da yüzde 25 artarak toplam 11,2 milyar TL'ye ulaştık. Konsolide net karımız da yüzde 19 artarak 2,7 milyar TL olarak gerçekleşti."

- "Özkaynaklarımız 23 milyar TL'ye ulaştı"

Kurtul, Sabancı Holding ana ortaklık özkaynaklarının çok güçlü bir mali yapıyı işaret ettiğini ifade ederek, özkaynaklarının geçen yıl 2 milyar lira yükselerek 23 milyar liraya ulaştığını aktardı.

Akbank'ın 6 yıldır üst üste Türkiye'nin en değerli banka markası olduğunu anımsatan Kurtul, Orta ve Doğu Avrupa'nın en iyi bankası olan Akbank'ın aktiflerinin yüzde 17 artışla 294 milyar liranın üzerine çıktığını bildirdi.

Kurtul, bankanın nakdi ve gayrinakdi kredileriyle toplam 219 milyar lira kredi kullandırdığını belirterek, KOBİ'ler dahil ticari kredilerde toplam portföyünün 321 bin şirkete ulaştığı bilgisini verdi. Kurtul, toplam mevduatın yüzde 16 artışla 174 milyar TL seviyesine çıktığını dile getirdi.

- "Her 4 kişiden birinin enerjisi Enerjisa'dan"

Kurtul, Türkiye'de her 4 kişinin birinin enerjisini Enerjisa'nın sağladığını kaydederek, 14 ilde 9 milyon tüketim noktasında 20 milyon kişinin elektriğini sağladıklarını bildirdi.

Kordsa'nın dünya sektör lideri olduğunu dile getiren Kurtul, 5 ülkede üretim yapıp 42 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurtul, dünyada her 2 otomobil lastiğinin birinin, her 3 uçak lastiğinden birinin Kordsa tarafından güçlendirildiğini anlatarak, geçen yıl toplam 407 patent başvurusu, 128 buluş yaptıklarını anlattı.

Türkiye'de her 3 lastikten birisinin Brisa markalı olduğunu ifade eden Kurtul, 60'dan fazla ülkede Lassa tabelası bulunduğunu, uluslararası pazarlarda çift haneli büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurtul, sanayide inovasyona odaklanarak birçok ilke imza attıklarını belirterek, Temsa'nın yurt dışı satış adetlerinde yüzde 52 artış gerçekleştirdiğini, yurt içinde son 3 yıldır pazar lideri olduğunu anlattı.

Geçen yıl 6 ürünün lansmanını yaptıklarını dile getiren Kurtul, 66 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kurtul, Yünsa'nın Avrupa'nın en büyük yünlü kumaş üreticisi olduğunu belirterek, üretiminin 4'te 3'ünü ihraç ettiğini aktardı.

- "CarrefourSA'da satışlar yüzde 14 arttı"

Kurtul, geçen yıl çimento şirketlerinin başarılı bir yılı geride bıraktığını kaydederek, dünyanın beyaz çimentoda lider markalarından olan Çimsa'nın 2016 yılını 1 milyar 170 milyon lira net satış geliri ve 249 milyon lira net karla kapattığını bildirdi.

Akçansa'nın satış gelirinin 1 milyar 461 milyon lira olarak gerçekleştiği bilgisini veren Kurtul, bu şirketin brüt karının 413,9 milyon lira, dönem karının ise 287 milyon TL olarak gerçekleştiğini söyledi.

Kurtul, perakendede hizmet kalitelerini artırmaya odaklandıklarını belirterek, "CarrefourSA ile 2017 yılı, dengeli büyüme ve karlılığa odaklandığımız bir yıl olacak. 2016 yılında satışlarımızı yüzde 14 artırdık." dedi.

TeknoSA'nın 70 ilde 210 mağazası ile Türkiye'nin en yaygın teknoloji market zinciri olduğunu ifade eden Kurtul, 2016 yılında TeknoSA mağazalarını ve teknosa.com'u 200 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

Kurtul, AvivaSA'nın fon büyüklüğünde ulaştığı 11,8 milyar TL ve yüzde 19,4 pazar payıyla 2015'deki sektör liderliğini, 2016 yılında da sürdürdüğünü dile getirerek, "Toplam 18 firmanın faaliyet gösterdiği bireysel emeklilik sektöründe AvivaSA, fon büyüklüğünde yüzde 28 ve katılımcı sayısında yüzde 6 büyüme yakaladı. Firma katılımcı sayısında ise, 876 bin kişi seviyelerine ulaştı. Sektörde lideriz." diye konuştu.

Aksigorta'da 2016'da 1,9 milyar TL prim üretildiğini belirten Kurtul, şirketin geçen yıl 71 milyon TL kar ettiğini söyledi.

- "Enerjisa'da da 1,5 milyar TL'lik yatırım planlıyoruz"

Kurtul, Sabancı Topluluğunun son 5 yılda 17,3 milyar lira yatırım yaptığını belirterek, geçen yıl yaptıkları yatırım tutarının 4,1 milyar lira şeklinde gerçekleştiğini vurguladı.

Zafer Kurtul, "Geçen yıl yaptığımız 4,1 milyarlık yatırım tutarını 2017'de 4,5 milyara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Bu yıl yapacakları yatırımlardan bahseden Kurtul, "Çimsa'da Afyon-Eskişehir fabrika yatırımı, Niğde fabrika ilave kapasite yatırımı, Brisa Aksaray ikinci fabrika yatırımı, Kordsa Türkiye-Endonezya fabrikaları polyester-iplik yatırımı, yani Türkiye ve Endonezya'da iplik kapasitesinin artırılması, Enerjisa'da da 1,5 milyar TL'lik yatırım planlıyoruz." diye konuştu.

Kurtul, 2017'de 4,5 milyar liralık yatırımın 3,5 milyar lirasının üretim kapasitesinin artırılması için yapılacağını kaydederek, 1 milyar liranın ise teknoloji yatırımı olacağını bildirdi.

- "Çift haneli büyüme hedefliyoruz"

Kurtul, 2017'de ciro olarak çift haneli bir büyüme hedeflediklerinin altını çizdi.

Bu yıl Sabancı Topluluğunun yaratacağı istihdam sayısına ilişkin bir soru üzerine Kurtul, şu an netleşen bir durum olmadığını söyledi.

Enerjisa'nın halka arzına ilişkin bir soru üzerine Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, "Hedefimiz şirketimizi hızla halka arz noktasına getirebilmek." dedi.

Göçmen, bu konuda çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

- "Başarılı sonuçlar elde ettik"

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Kurtul'un, 30 Mart 2017 itibarıyla görevinde ayrılacağını belirterek, yerine Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Mehmet Göçmen'in atandığını anımsattı.

Kurtul'un topluluğa 1998 yılında Akbank Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldığını ve sonrasında Akbank Genel Müdürlüğü görevini üstlendiğini anımsatan Sabancı, Kurtul'un 2010 yılından bugüne kadar Sabancı Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak başarılarına büyük katkı yaptığını aktardı.

Göçmen'in 14 yıldır gruplarında olduğunu dile getiren ve üstlendiği görevlerden bahseden Sabancı, Göçmen'in son 3 yıldır enerji grubunun başkanı olduğunu söyledi.

Sabancı, enerji sektöründe Sabancı topluluğu olarak son 10 yılda bir lider yarattıklarını kaydederek, Enerjisa'nın sektörünün lideri olduğunu, Göçmen'in son 3 yılda Enerjisa'nın büyümesinde, konumlanmasında ve geleceğe hazırlanmasında çok önemli katkıları olduğunu anlattı.

Güler Sabancı, "Bu birikimi ve yetkinlikleriyle Sabancı Holding'de yeni dönemde çok başarılı olacağına dair inancımız tamdır." dedi.

Geçen yılın zor geçtiğini dile getiren Sabancı, "Ancak topluluk olarak odağımızı hiç kaybetmedik. Odağımız; çalışmak, üretmek, yatırım yapmak, büyümek ve sürekli başarıyı aramak. Bu odağımızı hiç kaybetmeden 2016'da, zor bir yılda tüm Sabancı çalışanlarının özverileriyle başarılı sonuçlar elde ettik." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı