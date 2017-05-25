Quaresma'ya milli davet

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Deneyimli futbolcu, Portekiz'in Kıbrıs Rum Kesimi ile yapacağı özel maçın yanı sıra, Letonya ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması ve FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrosuna çağrıldı.

Portekiz, 3 Haziran Cumartesi günü özel maçta Kıbrıs Rum Kesimi'ni ağırlayacak, 9 Haziran Cuma günü ise 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya ile deplasmanda karşılaşacak. Portekiz Milli Takımı ayrıca, 17 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Meksika, Rusya ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.

Teknik direktör Fernando Santos, Quaresma'nın yanı sıra aday kadroya şu futbolcuları davet etti:

Kaleci: Beto (Sporting Lizbon), Jose Sa (Porto), Rui Patricio (Sporting Lizbon)

Defans: Bruno Alves (Cagliari), Cedric (Southampton), Eliseu (Benfica), Jose Fonte (West Ham United), Luis Neto (Zenit), Nelson Semedo (Benfica), Pepe (Real Madrid), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta saha: Adrien Silva (Sporting Lizbon), Andre Gomes (Barcelona), Danilo Pereira (Porto), Joao Mario (Inter), Joao Moutinho (Monaco), Pizzi (Benfica), William Carvalho (Sporting Lizbon)

Forvet: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), Andre Silva (Porto), Bernardo Silva (Monaco), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Luis Nani (Valencia)

Anadolu Haber Ajansı