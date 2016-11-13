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Güreş: 2016 Kıtalararası "Alrosa" Kupası

13 Kasım 2016 Pazar 23:27
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Moskova'da düzenlenen turnuvada 23 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu

Güreş: 2016 Kıtalararası
MOSKOVA (AA) - Moskova'da düzenlenen 23 Yaş Altı 2016 Kıtalararası ''Alrosa" Kupası güreş müsabakalarında Türkiye Kadın Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Başkent Moskova'da Druzhba Olimpiyat Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvaya ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Belarus, İran ve Özbekistan'dan serbest stil kadın ve erkek ile grekoromen erkek takımları katıldı.

Eleme müsabakalarında rakiplerini geçen Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı, üçüncülük maçında Özbekistan ile karşılaştı. Üç galibiyet ve 13 puan alarak rakibini geçen milliler, bronz madalya elde etti.

Kadınlar finalinde Rusya ile Azerbaycan karşılaştı. Rusya, Azerbaycan'ı 4-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler serbest stil finalinde ise Rusya, Azerbaycan'ı 12-11 yendi.

Grekoromende ise Rusya, Belarus'u finalde 5-1 mağlup ederek, kupayı müzesine götürdü.


Anadolu Haber Ajansı
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