TRABZON (AA) - Trabzon'da, "Geleceğin Yıldızları" projesi kapsamında yaklaşık bin öğrenci antrenmanlara devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 2016-2017 eğitim öğretim yılı başında hayata geçirilen, Trabzon Valiliği, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, İl Mili Eğitim Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin paydaş olduğu proje çerçevesinde seçilen öğrenciler çalışmalarını Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tesislerinde sürdürüyor.

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon Büyükşehir Belediyespor Sportif Direktörü Yaşar Ulusoy ve diğer ilgililerle, antrenmanların yapıldığı salonlarda incelemede bulundu. Öztürk, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin projeye verdiği desteğin takdire şayan olduğunu söyledi.

Projenin Türkiye için örnek oluşturduğunu belirten Öztürk, "Projeye katılan öğrencilerin ulaşımlarını ve malzemelerini büyükşehir belediyemiz karşılıyor. Projeye İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de çok büyük katkısı var. Okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz de katkı veriyor. Ayrıca projeye İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da önemli katkıları bulunuyor." dedi.

Birlik ve beraberlik içerisinde Trabzon ve Türk sporuna geleceğin yıldızlarını kazandırmak için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini vurgulan Öztürk, öğrencilerin yaz tatili süresince de çalışmalara antrenörler gözetiminde devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı