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Galatasaray'da Igor Tudor sesleri

14 Şubat 2017 Salı 14:23
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Sarı-kırmızılı kulüp, Kardemir Karabükspor'un başında bulunan Igor Tudor'la temasa geçti

Galatasaray'da Igor Tudor sesleri
İSTANBUL (AA) - Teknik direktör Jan Olde Riekerink ile resmen henüz yollarını ayırmayan Galatasaray, Kardemir Karabükspor'u çalıştıran Hırvat teknik adam Igor Tudor'la temasa geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kardemir Karabükspor'la olan sözleşmesinde 150 bin avro fesih tazminatı bulunan Igor Tudor, Riekerink'in yerine aday olan isimlerin başında geliyor.

Galatasaray'ın Hırvat teknik adamla ilgili olarak nabız yokladığı ve ilk temasların gerçekleştiği bildirildi.

Hırvat çalıştırıcının maliyetinin yüksek olmaması ön plana çıkarken, yönetim içinde takımın yerli bir teknik adama emanet edilmesini isteyen isimlerin de bulunduğu aktarıldı.

Eşinin doğumu nedeniyle ülkesinde bulunan Tudor'un bugün İstanbul'a gelmesi beklenirken, son kararı yönetim kurulu toplantısındaki görüşmelerin ardından kulüp başkanı Dursun Özbek verecek.




Anadolu Haber Ajansı
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