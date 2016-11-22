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FİKRET ORMAN'DAN GÖKHAN TÖRE AÇIKLAMASI

22 Kasım 2016 Salı 13:56
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Gökhan Töre, eğer Beşiktaş'a dönmek isterse bunu net olarak ifade edecek. Quaresma'da olduğu gibi 'ben evime dönmek istiyorum' diyecek, o zaman onu değerlendireceğiz. Eksiğimiz olan bir, maksimum iki bölgeye takviye yapacağız. Birini kesin yapmak istiyoruz, ikincisini belki yaparız.

FİKRET ORMAN'DAN GÖKHAN TÖRE AÇIKLAMASI
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kiralık olarak İngiltere'nin West Ham United takımında forma giyen oyuncuları Gökhan Töre'nin, devre arasında dönmesiyle ilgili bir planlarının bulunmadığını söyledi. Bir alışveriş merkezinde Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılan Orman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gökhan Töre'nin takıma yeniden dahil olmasıyla ilgili kendilerine bir şey gelmediğini belirterek, "Gökhan, Avrupa'da oynamak istiyordu. 'Gitsin, oynasın' dedik. Gökhan Töre, eğer Beşiktaş'a dönmek isterse bunu net olarak ifade edecek. Quaresma'da olduğu gibi 'ben evime dönmek istiyorum' diyecek, o zaman değerlendireceğiz. Beşiktaş, kimsenin 'bugün gitmek istiyorum, yarın dönmek istiyorum' diyeceği kulüp değil." dedi. Eski futbolcuları Mario Gomez ve Jose Sosa için de aynı durumun geçerli olduğunu kaydeden Orman, "Beşiktaş, bizim için dünyanın en büyük kulübü. Beşiktaş'ın duruşu vardır, o çizginin dışında duracak kimseyle işimiz olmaz." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları
Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Fikret Orman, şöyle devam etti: "Çalışmalar devam ediyor. İki koldan gidiyoruz. İzleme komitelerinin hepsi yurt dışında, Metin Albayrak da bu gece gidiyor. Biz de devamlı geziyoruz. Eksiğimiz olan bir, maksimum iki bölgeye takviye yapacağız. Birini kesin yapmak istiyoruz, ikincisini belki yaparız. Geniş kadromuz var, oyuncularımız forma bulamadıkları sürece mutsuz oluyorlar. Mutsuzluk takıma da yansıyabilir, dengeyi iyi kurmamız lazım."

"Çok zor bir süreç var"
Fikret Orman, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile yarın yapacakları maçın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında da Medipol Başakşehir ile oynayacaklarının hatırlatılması üzerine, "Ligin namağlup iki takımı oynayacak. Tabii çok zor bir süreç var. Önümüzde Benfica var, sonra Başakşehir, arkasından Fenerbahçe ile oynayacağız. Sonra Dinamo Kiev'e gideceğiz, Bursaspor geliyor." diye konuştu. Beşiktaş'ın bu zor süreçte her şeye hazırlıklı olduğunu kaydeden Orman, "Tecrübeli bir takımız, eskisi gibi değiliz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağımıza inanıyorum. Sakatlarımız var, mazeretlere takılmayacağız. İşimizi iyi yapacağız. Yönetimiyle, taraftarlarıyla, teknik heyet ve futbolcularıyla bu maçlara hazırlanmış durumdayız. Bütün taraftarları ve kamuoyunu mutlu etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Benfica ile yapacakları karşılaşmanın hemen başında sessiz tezahürat yapacaklarını hatırlatan Orman, "3 Aralık, engelliler günü. Hem de ırkçılığa karşı önemli şey yapmak istiyoruz. Dağıtacağımız broşürlerle bunu Benfica taraftarlarıyla yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.  Açtıkları Kartal Yuvası mağazasına değinen Orman, "Mağazacılığa önem veriyoruz. On misli büyüttük. Daha fazla kaliteli ürünü Beşiktaşlılara ulaştırmaya çalışıyoruz. Ülkemizde şu anda perakende satışları düşmesine rağmen bütçemizle devam ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.


Anadolu Haber Ajansı
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