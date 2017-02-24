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BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLYMPİAKOS OLDU

24 Şubat 2017 Cuma 15:40
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı Beşiktaş, son 32 turunda Osmanlıspor'u eleyen Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLYMPİAKOS OLDU
ANKARA (AA) - Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. 

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde tek Türk takımı olarak yer alan Beşiktaş, son 32 turunda Osmanlıspor'u eleyen Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle eşleşti. 

Siyah-beyazlılar, son 16 turundaki ilk maçını 9 Mart'ta deplasmanda, rövanşı ise 16 Mart'ta sahasında oynayacak. 

Kurada, aynı ülke takımları Almanya'dan Schalke 04 ile Borussia Mönchengladbach, Belçika'dan Gent ile Genk'in birbirleriyle eşleşmesi dikkati çekti.

Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de Friends Arena'da yapılacak.

Avrupa Ligi'nin son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Celta Vigo (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Anderlecht (Belçika)

Schalke 04 (Almanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

Olympi̇que Lyon (Fransa) - Roma (İtalya)

Rostov (Rusya) -  Manchester United (İngiltere)

Olympiakos (Yunanistan) - Beşiktaş (Türkiye)

Gent (Belçika) - Genk (Belçika)

Kopenhag (Danimarka) - Ajax (Hollanda)


Anadolu Haber Ajansı
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