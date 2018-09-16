Bahçeşehir SuperMassive Kore biletini aldı

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi’nde tüm sezon boyunca verdiği mücadeleyi şampiyonluk kupasıyla taçlandıran takım Bahçeşehir SuperMassive oldu.

Bu yıl da büyük bir coşkuya sahne olan ve 16 Eylül’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen görkemli finalin sonunda kupaya uzanan takım, kıran kırana geçen karşılaşmayı 3-1’lik skorla kazanan Bahçeşehir SuperMassive oldu.

Riot Games Türkiye tarafından bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük espor etkinliği olma özelliğine sahip Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nde yıldızlar, şampiyonluk için mücadele etti. Nisan ayında Kış Mevsimi Finali’nde de karşı karşıya gelen iki takım için aynı zamanda bir rövanş niteliğinde olan mücadele, bu açıdan da oyuncular özelinde farklı bir öneme sahipti.

Beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek ligi domine eden Royal Bandits ile son yıllarda birçok önemli final maçı ve şampiyonlukla gündeme gelen Bahçeşehir SuperMassive arasında geçen zorlu mücadelede, maç boyunca konsantrasyonunu daha üst düzeyde tutmayı başaran Bahçeşehir SuperMassive şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren izleyicilerin kapı önünde uzun kuyruklar oluşturduğu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, 12 binden fazla League of Legends ve espor tutkununu ağırlarken, canlı yayınlarla 1 milyondan fazla izleyici de bu büyük heyecana ekranları başında ortak oldu. Sahne etkinlikleriyle de adından söz ettiren bu önemli organizasyonun açılış şovuna ise Türk rock dünyasının yıldız vokalleri Fatma Turgut ve Ferman Akgül damga vurdu. Büyük finalden günler önce müzik severlerle buluşan “Efsaneyiz” şarkısı, Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nde 12 bin kişi tarafından tek bir ağızdan söylenerek unutulmazlar arasına girdi.

Bora Koçyiğit: “Değişimlerle güçleniyoruz”

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nde yaşanan mücadeleyi şu sözlerle değerlendirdi:

“Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nin 6. yılında, bir kez daha espor tutkunlarıyla bir araya geldik. Her yıl daha fazla üzerine koyarak ilerlediğimiz bu önemli organizasyonda bugün de çok keyifli bir mücadeleye birlikte tanıklık ettik. Bugün iki başarılı takımımız sezon boyunca verdikleri büyük mücadelenin karşılığını bu büyük coşkuya ortak olarak aldılar ve bizlere çok özel bir espor şöleni yaşattılar. Bu yıl Vodafone’un da desteğiyle, esporun bu en gözde organizasyonunu çok daha göz alıcı bir şekilde hayata geçirdik. Bu güzel espor gününde verdiği mücadele ile sezonun en büyük kupasını kaldıran Bahçeşehir SuperMassive’i ve buraya kadar gelme başarısını gösteren Royal Bandits’i içtenlikle tebrik ediyorum.

Yeni dönemde birçok önemli atılımın da gündemde olduğunun altını çizen Koçyiğit, şunları söyledi;

“Espor için artık Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor. Ülkemizin ilk ve tek profesyonel espor ligi olan Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi, yeni yapısı ile beraber daha büyük fırsatlar yaratma ve esporun potansiyelini gösterme şansını yakalayacak. Uygulanacak yeni yapının taraftarlardan takımlara, profesyonel oyunculardan markalara kadar tüm taraflara faydalı olması için çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir ligin, ülkemizde espor kültürünün oluşması ve yapılacak yatırımlarla birlikte üst düzey bir noktaya gelmesi için çok kritik olduğunu düşünüyoruz. 2019 sezonuyla beraber yapısal, finansal ve sportif anlamda aynı noktada bulunduğumuz takımlarla üç senelik bir iş ortaklığı gerçekleştirerek, ortak hedefimiz ve vizyonumuz doğrultusunda esporu geliştirmek istiyoruz. Bir diğer önemli gündemimiz ise Riot Espor Arena. Türkiye’de ilk defa profesyonel bir e-spor liginin fitilini ateşleyerek başladığımız bu yolculukta, bugün dünyanın en büyük espor arenasını açma noktasına gelmenin heyecanı içerisindeyiz. Gelecek sezonda kapılarını Ataşehir Watergarden’da tüm espor tutkunlarına açacak olan Arena, ülkemizde esporun gelişimi için çok önemsediğimiz bir yatırım. Riot Games Türkiye olarak en büyük hedefimiz, yeni sezona, yeni heyecanlar ve yeni Arena’mızla girmek”

Engin Aksoy: “Espor sektörüne katkımızı artıracağız”

Esporun taraftarlık bilinci oluşmuş, takipçilerinin takım ve marka bağlılığının her geçen gün arttığı bir alan olduğuna dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise şöyle konuştu:



“Espor, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyor. Espor pazarını, genç abonelerimiz açısından önemli bir tutku alanı olarak görüyoruz. Vodafone FreeZone markamızla, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, ülkemizde profesyonel ligi olan tek oyun League of Legends’ın kış ve yaz mevsimi liglerine isim sponsoru olduk. Bu sponsorluk kapsamındaki özel haklarla birlikte gençlerin espor alanındaki dijital deneyimini zenginleştiriyoruz. Espor alanındaki bu iş birliğimizle tüm ekosistemi kapsayarak, sektöre sunduğumuz katkıyı ve faydayı büyütmeyi hedefliyoruz. Geçen yıldan bu yana espor alanında yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlar ile 14 milyon gence ulaştık. Son bir yılda yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırım yaptığımız, bu yılın sonuna kadar ise yaklaşık 7 milyon TL’lik daha yatırım yapmayı hedeflediğimiz espora toplam desteğimizin 5 yılda 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. Bu vesileyle, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali’nde mücadele eden takımları kutluyoruz.”

TBF 2018 Coşkusu beIN SPORTS’ta Yaşandı

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali heyecanı bu yıl BEIN SPORTS Haber kanalı üzerinden şifresiz olarak televizyon ekranlarına taşınırken, karşılaşmalar Riot Games Türkiye Twitch ve YouTube kanalları aracılığıyla internet üzerinden milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Bahçeşehir SuperMassive Kore biletini aldı

Büyük finalden galibiyetle ayrılan Bahçeşehir SuperMassive, Ekim ayında Kore’de düzenlenecek League of Legends Dünya Şampiyonası’nda, bilinen adıyla Worlds’de ülkemizi temsil edecek.