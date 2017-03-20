Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İSTANBUL (AA) - Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.

İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus ve Fransa'da Monaco, zirvedeki yerlerini korudu.

- La Liga

Real Madrid, La Liga'nın 28. haftasında konuk olduğu Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup etti.

Arda Turan'ın forma giymediği maçta Barcelona, sahasında Valencia'yı 4-2'lik skorla geçti.

Üst sıralardaki iki takımın mücadelesinde Atletico Madrid, evinde Sevilla'yı 3-1 yendi.

Deportivo La Coruna, Emre Çolak'ın 77. dakikada oyuna dahil olduğu karşılaşmada sahasında Celta Vigo'ya 1-0 mağlup oldu.

La Liga'da bir maç eksiğine rağmen 65 puanla zirvede bulunan Real Madrid'i, 63 puanla Barcelona, 57 puanla Sevilla ve 55 puanla Atletico Madrid takip ediyor.

- Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Chelsea, Stoke City deplasmanında 2-1 galip geldi.

Zirvenin en yakın takipçisi Tottenham, evinde Southampton'ı 2-1 mağlup etti.

Haftanın öne çıkan maçında Manchester City ile Liverpool, 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Manchester United'ın Middlesbrough deplasmanından 3-1 galibiyetle döndüğü haftada, Arsenal ise West Bromwich Albion'a konuk olduğu maçı aynı skorla kaybetti.

Chelsea'nin 69 puanla lider olduğu Premier Lig'de Tottenham 59, Manchester City 57, Liverpool 56, Manchester United 52, Arsenal ve Everton 50'şer puanla sıralanıyor.

- Bundesliga

Bundesliga'nın 25. haftasında konuk olduğu Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yenen Bayern Münih, liderliğini sürdürdü.

Bayern Münih'in en yakın takipçisi Leipzig, Werder Bremen deplasmanında 3-0 kaybetti.

Borussia Dortmund, evinde Ingolstadt'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Teknik direktörlüğünü Tayfun Korkut'un yaptığı Bayer Leverkusen, Hoffenheim deplasmanından 1-0 mağlubiyetle döndü.

Ligde 62 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig ile arasındaki farkı 13 puana çıkardı. Bu iki takımı, 46 puanla Borussia Dortmund ve 45 puanla Hoffenheim izledi.

- Serie A

Serie A'da son 5 sezonun şampiyonu Juventus, Sampdoria deplasmanında 1-0 galip geldi.

Liderin takipçilerinden Roma, sahasında Sassuolo'yu 3-1, Napoli ise deplasmanda Empoli'yi 3-2'lik skorla geçti.

Ligde 29. haftanın sonunda 73 puanla zirvede yer alan Juventus, Roma'nın 8, Napoli'nin ise 10 puan önünde bulunuyor.

- Ligue 1

Ligue 1'de 30 hafta sonunda attığı 87 golle dikkati çeken Monaco, deplasmanda Caen'i 3-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

Son 4 sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş ile eşleşen Olympique Lyon'u ağırladığı maçı 2-1 kazandı.

Zirve takipçilerinden Nice ise Nantes deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla Monaco, 30 haftada topladığı 71 puanla rakiplerinin önünde yer aldı. PSG 68, Nice ise 64 puanla Monaco'yu izledi.

Anadolu Haber Ajansı