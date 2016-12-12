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AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE GÖRÜNÜM

12 Aralık 2016 Pazartesi 08:57
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İngiltere Premier Lig'in zirvesindeki Chelsea, galibiyet serisini 9 maça çıkardı. La Liga'nın ilk sırasındaki Real Madrid, Deportivo La Coruna'yı Ramos'un uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 yenerek Barcelona ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Bundesliga'da Wolfsburg'u 5-0 yenen Bayern Münih, Leipzig'in mağlup olduğu haftada averajla liderliğe yükseldi. Serie A'da Juventus, Ligue 1'de ise Nice liderliğini sürdürdü.

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE GÖRÜNÜM
İSTANBUL (AA) - Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Nice haftayı lider kapadı.

Premier Lig
Lider Chelsea, yükselişini Premier Lig'in 15. haftasındaki West Bromwich Albion maçında da sürdürdü. Rakibini 1-0 mağlup eden Chelsea, üst üste 9. galibiyetini aldı. İlk haftadaki Liverpool mağlubiyetinden bu yana kaybetmeyen Arsenal, Stoke City'yi 3-1 yenerek lideri takibini sürdürdü. Manchester City'nin son şampiyon Leicester City'ye 4-2 mağlup olduğu haftada Liverpool, West Ham United ile 2-2 berabere kaldı. Tottenham'ı 1-0'lık skorla geçen Manchester United, üç maçlık galibiyet hasretine son verdi. Chelsea'nin 37 puanla lider olduğu ligde Arsenal 34, Liverpool 31 ve Manchester City 30 puan topladı.

La Liga
La Liga'nın 15. haftasına lider giren Real Madrid, milli futbolcu Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo La Coruna'yı Sergio Ramos'un uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 yendi. Real Madrid, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 35 maça çıkararak kulüp rekoru kırdı. Deportivo La Coruna'da ilk 11'de yer alan Emre Çolak, mücadelede 58 dakika görev yaptı. Barcelona, Osasuna deplasmanında 3 puana, 3-0'lık skorla ulaştı. Katalan ekibinde milli futbolcu Arda Turan, ilk 11'de başladığı maçta 65 dakika sahada kaldı. Puanını 37'e yükselten Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. 30 puanlı Sevilla üçüncü, 26 puanı bulunan Real Sociedad ise dördüncü sırada yer aldı.

Bundesliga
Bundesliga'da Bayern Münih, 14. haftada ağırladığı Wolfsburg'u 5-0 yenerek Leipzig'in mağlup olduğu haftada liderliği averajla ele geçirdi. Ingolstadt deplasmanında 1-0 kaybeden ligin sürpriz takımı Leipzig'in namağlup unvanı da sona erdi. Bayer Leverkusen, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun asist yaptığı maçta, Schalke 04 deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Zirve takipçilerinden Hertha Berlin'in Werder Bremen'e 1-0 kaybettiği haftada, Hoffenheim ile Eintracht Frankfurt golsüz beraberliği bozamadı. Ligde 14 hafta sonunda 33 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig'in önünde averajla liderliğe yükseldi. Bu iki takımı, 27 puanla Hertha Berlin ve 26'şar puanla Hoffenheim ile Eintracht Frankfurt izledi.

Serie A
Serie A'nın liderlik koltuğunda oturan Juventus, ligin 16. haftasında konuk olduğu Torino'yu 3-1 yendi. Zirve takibini sürdüren takımlardan Napoli, Cagliari'yi 5-0, Lazio da Sampdoria'yı 2-1'lik skorla geçti. Ligde 39 puanla lider durumdaki Juventus, haftanın kapanış maçında bu akşam birbirleriyle karşılaşacak Roma ve Milan'ın 7, Napoli ve Lazio'nun ise 8 puan önünde bulunuyor.

Ligue 1
Ligue 1'de lider Nice ile son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain'in (PSG) karşılaştığı 17. hafta maçı, 2-2 beraberlikle tamamlandı. PSG'nin 2-0 geriye düştüğü maçta 2 gol kaydederek yükselen form grafiğini sürdüren Uruguaylı Edinson Cavani, bu sezon ligde çıktığı 15. maçında 16 gole ulaştı. Ligin bir diğer iddialı takımı Monaco ise Bordeaux deplasmanında 4-0 galip geldi. Bu sonuçların ardından Nice, 40 puanla liderliğini sürdürdü. 39 puanı bulunan Monaco ikinci, 36 puanlı PSG ise üçüncü sırada yer aldı.


Anadolu Haber Ajansı
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