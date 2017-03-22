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A Milli Takım, Finlandiya maçı hazırlıklarını sürdürdü

22 Mart 2017 Çarşamba 10:12
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A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart Cuma günü Finlandiya'yla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Takım, Finlandiya maçı hazırlıklarını sürdürdü
 ANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart Cuma günü Finlandiya'yla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, SENTIDO Zeynep Golf & Spa Resort'un sahasında yapıldı.

Antrenmana, tedbir amaçlı fizyoterapist eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışan Cengiz Ünder haricinde aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, sırasıyla sınırlı alanda pas, dar alanda çift kale oyun ve kaleye dönük şut ve orta çalışmaları gerçekleştirildi.

Milli takımın antrenmanını  TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.

Milliler, yarın basına açık olarak yapacağı idmanla Finlandiya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Haber Ajansı
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