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Yemek yeme kabusa dönüşmesin!

Sağlıklı ve uzun bir ömür için dengeli ve yeterli beslenmek gerekiyor. Ancak günümüzde vakit problemi yüzünden yeme alışkanlıkları da değişti. Kahvaltı belki de haftada bir veya iki gün evimizde yapabildiğimiz bir öğüne dönüştü, akşam yemekleri ise sıradan “fastfood” tarzı öğünlere veya geç saatlerde yapılan abartılı restoran yemeklerine ya da hazır gıdalarla (konserve, dondurulmuş besinler gibi) yapılan yemeklere yerini bıraktı. Bütün bu sürecin sonucunda sıkça rastlanan besin zehirlenmelerinin ortaya çıktığını söyleyen Liv Hospital Gastroentereloji Uzmanı Prof. Dr. Binnur Şimşek alınabilecek önlemleri anlattı.

Yemek yeme kabusa dönüşmesin!

Sağlıklı ve uzun bir ömür için dengeli ve yeterli beslenmek gerekiyor. Ancak günümüzde vakit problemi yüzünden yeme alışkanlıkları da değişti. Kahvaltı belki de haftada bir veya iki gün evimizde yapabildiğimiz bir öğüne dönüştü, akşam yemekleri ise sıradan “fastfood” tarzı öğünlere veya geç saatlerde yapılan abartılı restoran yemeklerine ya da hazır gıdalarla (konserve, dondurulmuş besinler gibi) yapılan yemeklere yerini bıraktı. Bütün bu sürecin sonucunda sıkça rastlanan besin zehirlenmelerinin ortaya çıktığını söyleyen Liv Hospital Gastroentereloji Uzmanı Prof. Dr. Binnur Şimşek alınabilecek önlemleri anlattı.

28 Ağustos 2018 Salı 10:28
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Yemek yeme kabusa dönüşmesin!

Yemek yerken nelere dikkat edelim?

Besinleri güvenilir yerlerden satın almaya özen gösterin. Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır.
Hijyen kurallarına uyulduğundan emin olunan ve sirkülasyonu hızlı mekanlar yemek için tercih edin.
Her türlü gıda maddesi satın alırken etiket bilgisini okuyun, üretim, son kullanma tarihi ve saklama koşullarına dikkat edin.
Kırık, çatlak, dışkı ile kirlenmiş yumurta satın almayın, yumurtalar kullanılmadan hemen önce mutlaka yıkanmalıdır.
Konserve satın alırken, alt ve üst kapakları şişkin, kutusu hasar görmüş, kapağı gevşemiş ve son kullanma tarihi geçmiş olanları kesinlikle satın almayın.
İçme sularının güvenilir kaynaklardan satın alınmasına özen gösterin, güvenilirliğinden emin olunmadığında kaynatıldıktan sonra içilmelidir.
Sebze ve meyveler iyice yıkandıktan sonra tüketin.
Dondurulmuş besinler, buzdolabı sıcaklığında veya mikrodalga fırında çözdürülerek kullanılmalı, çözdürme işlemi oda sıcaklığında veya kalorifer, soba üstüne bırakılarak kesinlikle yapılmamalıdır.
Mümkünse yemekleri günlük olarak hazırlayın, artan yemeklerde yeniden ısıtma söz konusu olacaksa bir kereden fazla tekrar ısıtma işlemi yapmayın.
Kırmızı et, tavuk, balık, süt ve ürünleri gibi kolay bozulabilen riskli besinleri uygun süre ve sıcaklıklarda pişirin, pişmiş yemekler oda sıcaklığında 1 saatten fazla bekletilmemelidir.
Pişirdikten sonra hemen tüketilmeyecek yemekleri, hızla soğutularak yeniden servis edilene kadar buzdolabında saklayın.
Özellikle çiğ et, yumurta ve kümes hayvanları gibi besinleri hazırladıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın, bu tür riskli besinleri ve pişirilmeden tüketilecek sebze ve meyveleri hazırlarken ayrı doğrama tahtası ve bıçak kullanın.
Tahıl, kurubaklagil gibi kuru gıdaları nemsiz, kuru ve 15°C -20°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edin.

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