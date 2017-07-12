SU ŞAKALARI HAYATINIZI KARARTMASIN

SU KAZALARINA KARŞI BUNLARI UNUTMAYIN
-Boğulan kişilere kurtarma ve ilkyardım bilmeyenlerin müdahale etmemesi gerekir. Boğulan kişilerin panikle hem kendilerine hem de kendilerini kurtarmak isteyenlere zarar vermesi mümkündür.
-Yüzme bilmeyenler derin sularda denize girmemelidir. İyi yüzme bilenler bile kramp girmesi ya da başka bir rahatsızlık ortaya çıkması olasılığına karşı tek başlarına denize girmemelidir.
-Suda boğulmaların en büyük nedeni paniktir. Çok iyi yüzme bilenler bile beklenmeyen bir durumda panik yapabiliyor. Panik başlayınca da boğulma ve ölüm peşinden geliyor.
-Boğulma tehlikesi yaşayanları sudan eğitimli kişiler çıkarmalıdır. Sudan çıkarılan kişiye yapay solunum yaptırılması önemlidir ve bunu ilk yardım eğitimi alan kişilerin yapması gerekir.
-Gençlerin eğlenme amaçlı yaptıkları su şakalarının yanı sıra diğer eğlence aktivitesi olan jet ski motorlarının bilinçsiz kullanımı durumunda insanda kalıcı hasarlar bırakabilir.
-Yüzme bilmeyenlerin denizde çok açılmaması gerekir, yüzme bilenler ise macera tutkusuna yenik düşüp, yüksekliğinden emin olmadıkları yerlerden balıklama atlamamalılar. Çünkü kafa ve boyun kırıkları ölümle sonuçlanabilir, omurga kırıkları ise felç bırakabilir.
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