SU ŞAKALARI HAYATINIZI KARARTMASIN

Sığ suya atlama nelere sebep olabilir?

Yaz mevsiminde arkadaşlar arasında yapılan birbirini yüksekten itme, suya batırma gibi şakaların sakatlanmalara hatta boğulma gibi hayati tehlikelere yol açabilir. Aşırı yüksekten aşağı atlanıldığında su beton etkisi yaratarak vücutta kırılmalara, şuur kaybına sebep olabilir. Yazın özellikle macera yaşamak isteyen gençler yüksekliklerini, derinliklerini bilmedikleri yerlerden denize ya da havuza atlarlar. Fakat bilinmeyen bir yükseklikten atlama, insan vücuduna omurilik felci gibi kalıcı hasarlar verebilir. Sığ suya balıklama atlama boyun kırıklarına neden olur. Omuriliğin hemen yakınında solunum merkezi bulunur. Kırılmaya bağlı omuriliğin birden şişmesi solunum merkezini etkiler ve boğulma meydana gelir. Kişi boğulmaktan kurtulsa bile bu sefer onu felç olma riski bekler. Sığ suya balıklama atlama sırasında genellikle kafanın sert zemine çarpması sonucu travmalar yaşanır ve boyun omurgasının zorlanmasıyla omurilikte hasarlar oluşur. Kaza sonucu omuriliğin tamamı hasara uğradığında duyu ve hareket kaybı yaşanabilir. Omurilikteki sinir hücrelerini onarmak neredeyse imkansız olduğundan kişi ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilir.



SU KAZALARINA KARŞI BUNLARI UNUTMAYIN



-Boğulan kişilere kurtarma ve ilkyardım bilmeyenlerin müdahale etmemesi gerekir. Boğulan kişilerin panikle hem kendilerine hem de kendilerini kurtarmak isteyenlere zarar vermesi mümkündür.

-Yüzme bilmeyenler derin sularda denize girmemelidir. İyi yüzme bilenler bile kramp girmesi ya da başka bir rahatsızlık ortaya çıkması olasılığına karşı tek başlarına denize girmemelidir.

-Suda boğulmaların en büyük nedeni paniktir. Çok iyi yüzme bilenler bile beklenmeyen bir durumda panik yapabiliyor. Panik başlayınca da boğulma ve ölüm peşinden geliyor.

-Boğulma tehlikesi yaşayanları sudan eğitimli kişiler çıkarmalıdır. Sudan çıkarılan kişiye yapay solunum yaptırılması önemlidir ve bunu ilk yardım eğitimi alan kişilerin yapması gerekir.

-Gençlerin eğlenme amaçlı yaptıkları su şakalarının yanı sıra diğer eğlence aktivitesi olan jet ski motorlarının bilinçsiz kullanımı durumunda insanda kalıcı hasarlar bırakabilir.

-Yüzme bilmeyenlerin denizde çok açılmaması gerekir, yüzme bilenler ise macera tutkusuna yenik düşüp, yüksekliğinden emin olmadıkları yerlerden balıklama atlamamalılar. Çünkü kafa ve boyun kırıkları ölümle sonuçlanabilir, omurga kırıkları ise felç bırakabilir.