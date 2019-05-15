Sağlık Bakanlığı uyarıyor: Mantarı marketten alın!

Sağlık Bakanlığı, ülkemizde yağışların artması dolayısıyla mantar zehirlenmesi vakalarında artış gözlendiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezine 1 Nisan-13 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan zehirlenme başvurularında 2018 yılına oranla yüzde 34 artış görüldü. Bu sürede Ulusal Zehir Danışma Merkezine 298 vaka başvurdu. Konya, Karaman, Denizli, Mersin, İstanbul, Çorum, Burdur ve Isparta en çok artış gözlenen iller oldu.

MANTAR ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ

Açıklamaya göre; mantar zehirlenmesi belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkıyor. 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri de görülebiliyor.

"Vatandaşlarımız, doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemelidir" uyarısının yapıldığı bildiride şu ifadelere yer verildi: "Tüketme durumunda zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Panzehirler, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından hastanelerde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ: 114

Bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini 7/24 arayabilir.

Mantar zehirlenmelerinden korunmak için ; doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Mikroorganizma bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikâyetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır.

Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir."