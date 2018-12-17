Otonomi ve Dünyagöz işbirliği

Dünyagöz Ankara’nın uzman kadrosu tarafından yapılan taramada göz tansiyonu, astigmat, miyop ve göz bozukluklarının teşhisi için ön muayene hizmeti verildi.

Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, araç kullanımında göz sağlığının önemine dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade etti. Yapılan bu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erkoç ‘’Dünyagöz Ankara Hastanesi ile yaptığımız bu tarama ile sürüş güvenliğinde göz sağlığının önemli bir etken olduğuna ve titizlikle korunması gerektiğine dikkat çekmek istedik. Bu tür çalışmalarımız devam edecek’’ diye konuştu.

Dünyagöz Hastanesi yetkilileri tedavi süreçlerinde de Otonomi esnaf ve çalışanlarına özel yüzde 20 oranında indirim uygulanacağını söyledi.