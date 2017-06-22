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MİDENİZİN BAYRAM ETMESİ İÇİN ÖNERİLERE KULAK VERİN

22 Haziran 2017 Perşembe 10:27
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Ramazan ayı boyunca aç ve susuz geçiren uzun oruç saatlerinin ardından gelen bayramda vücudun normal yeme düzenine dönmesi hemen mümkün olamıyor. Bayramda sevdiklerimizle, tatil rehaveti ile yeme içmede sınır tanımayarak tatlı, kızartma ve hamur işlerine yükleniyoruz. Ama yeme alışkanlığının böyle birden bire değişmesi, hem bayramını hem de tatili zehir edebilir. Özellikle mide rahatsızlığı olanlar aşırıya kaçmadan, kısaca açık büfeye temkinli yaklaşarak kızartma ve hamur işlerinden uzak durmalı. Liv Hospital Gastroentereloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Pata mide rahatsızlığı olanların bayram boyunca nasıl beslenmesi gerektiğini anlattı.

MİDENİZİN BAYRAM ETMESİ İÇİN ÖNERİLERE KULAK VERİN
Ramazan Sonrası Kilo Almayın
Bir ay boyunca oruç tutmaya alışan mide bağırsak sistemimiz bayramda adeta yeni düşmanlarla karşılaşır. Bayramın vazgeçilmezi ve en güzel yanlarından biri olan ev ziyaretleri beraberinde ikram edilen tatlılar, şekerlemeler sindirim sistemimizi iyice zorlar. Hele ki gün içerisinde 4-5 yer ziyaret edip bu tıp yiyeceklerle beslenmek yorgun midemizin yükünü iyice artıracaktır. Sonrasında gaz şişkinlik karın ağrıları olacaktır. Öte yandan lifli gıdalar tüketilmediği için kabızlık kaçınılmaz olacaktır.

Metabolizmayı canlandırın
Ramazan’da uzun süre aç kalınması sonucunda yavaşlayan metabolizma eski formuna birden bire kavuşamaz. Yavaşlayan metabolizma sonucunda bayramda o 30 günün hevesi ile yapılan ilk kahvaltıda alınan kalorilerin çoğu yağa ve sonrası kiloya dönüşür. Yine iftara kadar aç kalmaya alışmış bir metabolizma için, gündüz alınacak yüksek kalorili gıdaların (tatlı, şekerleme gibi) hızla yağa ve kiloya dönüşeceği unutulmamalıdır. Az az, sık sık yemek ve metabolizmayı sık sık uyarmak son derece önemli. Badem, avokado, ceviz, çiğ sebzelerin ara öğün olarak tüketilmesi bu yönde olumlu etki yapacaktır.

Bayramda kahvaltılara dikkat!
Bayram da kahvaltılara dikkat edilmelidir. Öncelikle insülin salınımını az uyaracak, tokluğu pekiştirecek gıdalar tercih edilmelidir. İlk kahvaltılar kesinlikle kızartma, hamur işi ya da tatlı içermemeli. Klasik diye tabir edebileceğimiz peynir zeytin yumurta bal ve bol miktarda yeşil sebzeler tercih edilmelidir. Yine gün içerisinde klasik Türk mutfağı olarak isimlendirebileceğimiz (az yağlı ve salçalı olacak şekilde) zeytinyağlı yemekler, çorbalar, sebze yemekleri tercih edilmeli. Tatlı olarak baklava börek tarzı gıdalar yerine sütlü tatlıları, meyveli dondurmalı tercih etmek gerekir. Tüm bu gıdalar gaz ve şişkinlik oluşumunu azaltacaktır.


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