"İŞKOLİK"LERE UYARI

İSTANBUL (AA) - Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinden Klinik Psikolog Yeşim Selçuk, "Yoğun tempoda çalışan kişilerde kronik yorgunluk/uykusuzluk, panik atak, kaygı bozuklukları gibi rahatsızlıklar sıklıkla görülüyor" ifadelerini kullandı.

İşkolizm ve beraberinde getireceği hastalıklarla ilgili uyarılarda bulunan Selçuk, yüksek tansiyonlu çalışma ortamları, teslim tarihleri kısa zaman aralığına sıkıştırılmış projeler ve günlük işleyişteki hızlı temponun uzun ve yoğun çalışma saatleri olarak tanımlandığını belirtti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iş yaşamı ve özel yaşam arasındaki sınırların gittikçe kaybolduğuna işaret eden Selçuk, şu açıklamalarda bulundu:

"Günümüzde çalışmak için telefon ve bilgisayarın yeterli olmasıyla birlikte iş yerindeki sorumluluklar iş yeri dışına da taşmış durumda. Bu da iş yaşamı ve özel yaşam arasındaki dengenin korunamadığı anlamına geliyor. İşkolik olmak çalışkan olmakla karıştırılmamalıdır. İşkolizm; kişinin sağlığını, aile yaşantısı ve hatta yaptığı işin niteliğini olumsuz yönde etkilese dahi, iş yaşamını insanı mutlu ve motive eden her tür diğer etkinlikten ön planda tutma halidir.

İş, kişilerin hayatında başarı, saygınlık, maddi açıdan güvende hissedebilmek adına önem arz ederken, aynı derecede kişinin hayat akışını bozuyor. Yoğun tempoda çalışan kişilerde kronik yorgunluk/uykusuzluk, panik atak, kaygı bozuklukları gibi rahatsızlıklar sıklıkla görülüyor. Artan stres en nihayetinde ciddi sağlık sorunlarına ve işlevsellikte bozulmalara neden olabiliyor. Bu şikayetlerin en çok görüldüğü grup işkoliklerdir. Takıntılı bir şekilde işe odaklanıp yaşamın diğer keyif veren alanlarını dışlamayı seçen işkolikler, iş dışında bir şey yaptıklarında kaygı, suçluluk ve mutsuzluk hissederler."

Anadolu Haber Ajansı