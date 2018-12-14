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Yeni Suzuki Swift sizlerle

Suzuki’nin küçük sınıf arenasında kendinden söz ettiren modeli yeni Swift, Türkiye’de satışa sunuldu. Modern tasarım özellikleri, dinamik sürüş karakteri ve yüksek teknoloji donanımlarıyla dikkat çeken yeni Suzuki Swift, 1,2 litrelik 90 HP gücünde benzinli Dualjet motoruyla da verimlilik vaat ediyor. 5 ileri manuel şanzıman ve GL donanım seçeneğiyle lansmana özel 90 bin TL’den başlayan fiyatlarla ülkemiz yollarıyla buluşan Swift, GLX donanım seçeneği ve değişken oranlı tam otomatik CVT şanzıman seçeneğiyle de yine lansmana özel 106 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Yeni Suzuki Swift sizlerle

Suzuki’nin küçük sınıf arenasında kendinden söz ettiren modeli yeni Swift, Türkiye’de satışa sunuldu. Modern tasarım özellikleri, dinamik sürüş karakteri ve yüksek teknoloji donanımlarıyla dikkat çeken yeni Suzuki Swift, 1,2 litrelik 90 HP gücünde benzinli Dualjet motoruyla da verimlilik vaat ediyor. 5 ileri manuel şanzıman ve GL donanım seçeneğiyle lansmana özel 90 bin TL’den başlayan fiyatlarla ülkemiz yollarıyla buluşan Swift, GLX donanım seçeneği ve değişken oranlı tam otomatik CVT şanzıman seçeneğiyle de yine lansmana özel 106 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

14 Aralık 2018 Cuma 15:59
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Yeni Suzuki Swift sizlerle

Suzuki’nin küçük sınıftaki temsilcisi Swift, yeni nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Japon efsanesi, markanın yeni DNA’sını taşıyan modern çizgileriyle dikkat çekiyor; çift renkli karoser seçeneği ve dik bir şekilde yükselen A sütunuyla sportif bir görünüme sahip olan Swift, dinamik sürüş karakteri ve yüksek teknoloji donanımlarıyla fark yaratıyor. 1,2 litrelik 90 HP gücündeki Dualjet benzinli motoruyla yüksek verimlilik sunan Swift, GL donanım seçeneği ve 5 ileri manuel vitesli şanzımanla lansman dönemine özel 90 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. GLX donanım seçeneği ve değişken oranlı tam otomatik CVT şanzımanla da yine lansmana özel 106 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Dinamik tasarım, yüksek sürüş keyfi

Yeni Suzuki Swift, önceki nesillerinde olduğu gibi kendine özgü tasarım özelliklerini korumaya devam ediyor. Modern hatlara sahip, yeni Suzuki DNA’sını yansıtan ön tasarımda, LED farlar ve geniş hava girişleri ön plana çıkıyor. Dik bir şekilde yükselen A sütunu ile kübik bir tasarıma sahip olan Swift, yükselen omuz çizgisiyle sportif bir görünüm sergiliyor. C sütununa gizlenen arka kapı açma kolu ile dinamik görünümü desteklenen Swift’in stop grubunda da LED teknolojisi kullanılıyor. Yeni Swift’te, 1,2 litrelik 90 HP güç ve 120 Nm tork üreten, 4 silindirli benzinli motor görev alıyor. Bu motor, 5 ileri vitesli manuel şanzıman ya da değişken oranlı CVT şanzımanla gücü ön aksa aktarıyor. 0’dan 100 km/s hıza 11,9 saniyede ulaşan (CVT’de 11,0 saniye) Swift, maksimum 180 km/s hıza ulaşabiliyor. Manuel vitesli versiyon, 100 km’de ortalama 4,7 litrelik yakıt tüketimiyle ekonomi vaat ediyor. Gelişmiş süspansiyon sistemiyle yüksek tutunma kabiliyetine sahip olan Swift, değişken oranlı direksiyon sistemi sayesinde özellikle virajlarda çok daha direkt yönlendirmeye olanak tanıyor.

Şehir hayatına uyumlu iç mekân

Yeni Swift’in iç mekanını domine eden modern tasarımlı kokpitte, 9 inç büyüklüğündeki dokunmatik multi medya ekibi ön plana çıkıyor ve USB, AUX ile Bluetooth bağlantısına da imkân tanıyor. Gösterge tablosunun ortasında konumlandırılan 4,2 inçlik TFT renkli yol bilgisayarı üzerinden otomobille ilgili birçok veriye erişilebiliyor. İrili ufaklı eşya gözleri ve geniş yaşam alanıyla şehir hayatını kolaylaştıran Swift’in 242 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 556 litreye kadar ulaşıyor.

Üstün güvenlik ve teknoloji donanımları                

Yeni Swift’in zengin donanım listesi, rakiplerine karşı büyük üstünlük sağlıyor. Swift’te ABS, EBD, ESP, BAS, yokuş kalkış desteği, sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları, lastik basınç uyarı sensörü güvenlik donanımları arasındaki yerini alıyor. Anahtarsız çalıştırma sistemi, otomatik iklimlendirmeli klima, hız sabitleyici, 4,2 inç renkli yol bilgisayarı, 9 inçlik dokunmatik multi medya ekranı, navigasyon, USB, AUX ve Bluetooth bağlantısı, 4 hoparlör+2 tweeter müzik sistemi, elektrikli ön ve arka camlar, otomatik yanan LED farlar, LED gündüz farları ve 16 inç alaşımlı jantlar GLX donanımında standart olarak sunuluyor.

Anahtar Kelimeler:
SuzukiSuzuki Swift
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