X-Macera efsanesi tamamlandı!

Aralık 2017’de Türkiye pazarında satışa sunulduğunda yoğun bir ilgiyle karşılanan, 1 yıllık sürede yaklaşık 1.400 adet satılan Mercedes-Benz’in ilk Pick-Up modeli X-Class, X-Macera projesi ile Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak eşi benzeri olmayan macera dolu bir yolculuğu tamamladı. Değişen segment beklentilerini karşılayan ve Pick-Up sınıfındaki ilk premium model olan Mercedes-Benz X-Class; konforu, gücü ve prestijiyle kendini kanıtlarken, X-Macera projesiyle tüm bu özelliklerinin altını bir kez daha çizdi.

X-Macera kapsamında Mercedes-Benz X-Class, 3 bin metrelik dağlara tırmandı, akarsulardan geçti, kurumuş göl yataklarında toza bulandı, deniz seviyesinde tuzlu sulara girdi, kilometrelerce uzunluğunda robotlarla açılmış modern ve yüzlerce metrelik elle kazılmış asırlık tünellerden geçti, en zorlu karlı geçitleri ve en derin kanyonları aştı, sivri kayalıkları zorladı, en sık ağaçlıkların arasından sıyrıldı.

Türkiye’nin dört bir köşesine “X-Class” imzası

Datça-Knidos’ta ilk aşamanın tamamlanmasıyla X-Macera’nın ikinci aşaması, Fırat ve Dicle Nehirleri arasındaki Mezopotamya’dan başladı. Bilinen ilk okuryazar toplulukların beşiği sayılan; Sümerler, Akadlar, Babilliler, Asurlular ve Aramiler gibi medeniyetlerin bölgesi Mezopotamya, X-Macera’nın da yeni rotasının başlangıcı oldu. Tarihte bilinen ilk yolların izini süren Mercedes-Benz X-Class, 2.000 yıllık köprüleri de ziyaret ettiği rotasında Nemrut Dağı’nda mola verdi.

Binlerce yıldır kervanların yürüdüğü İpek ve Kral Yolları’nın çizgisinde Doğu Anadolu’dan çıkan X-Macera ekibi, bir sonraki adımda tahıl ambarı İç Anadolu’nun kuru soğuklarına ulaştı. Konya ve Aksaray’ın tam ortasındaki 7.414 kilometrekarelik devasa Tuz Gölü havzasına varıldığında güneşin halen varlığını göstermesiyle muhteşem bir görsellik yakalandı. X-Macera’daki Mercedes-Benz X-Class, Birinci Derece Doğal Sit Alanı ve Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanları sebebiyle, 35x12.50 lastiklerini sadece izin verilen ticari tuz şantiyesi olarak kullanılan tuzla kısımlarından geçerek, büyüleyici pozlar verdi.

X-Macera’nın bir sonraki ayağı; dağların zirvelerinde tapınılan en eski ve en büyük Anadolu ilahesi Kibele’nin gerçek yurdu, Frigya oldu. “Doğa Ana”nın en bereketli toprakları üzerinde, Manisa Sardes ile İran Susa şehirlerini bağlayan, tarihin ilk “otoban”ı sayılabilen Kral Yolu’nu takip ederek ilerleyen X-Macera’nın başkahramanı Mercedes-Benz X-Class’ın artık önünde Marmara Bölgesi vardı. Türkiye’nin en Kuzey-Batısı’na olan yolculukta sıradaki durak olan İznik Gölü’nde de tarihi ve kültürü takip eden ekip kısa bir süre sonra yola koyuldu. Mercedes-Benz X-Class, Türkiye’nin en Kuzey-Batı noktası olan Kofçaz Malkoçlar sınır köyüne ulaşarak X-Macera’yı tamamladı.

Tufan Akdeniz: “X-Macera ile X-Class kendini kanıtladı”

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, X-Macera projesinin tamamlanması ile ilgili olarak; “Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar olarak 1 yıllık sürede 1.400 seviyesinde X-Class satış gerçekleştirerek daha önce hiç yer almadığımız bir segmentte çok önemli bir başarı yakaladık. Hafif ticari araç segmentindeki konumumuzu korumamızda büyük katkısı olan Mercedes-Benz X-Class, kısa zamanda özgün bir müşteri kitlesi oluşturdu. Türkiye’nin en zorlu koşullarında X-Class’ın sınırlarını zorlayarak, en uçlara gidebileceğimizi kanıtladık. Değerli Okan Altan, bu yolculuğunda aracımızın konforuna ve teknik altyapısına güvendi. Bizler de aracımızın sınırlarını zorlayabilecek deneyimi sayesinde kendisiyle yolculuğu başlatmaya karar verdik. X-Macera’da farklı iklim koşullarındaki rotaları kolaylıkla aşan Mercedes-Benz X-Class ile ne denli başarılı bir aracı müşterilerimize sunduğumuzu kanıtladığımıza inanıyorum. X-Class, sadece arazide değil, yolda da binek otomobil konforu sunmasıyla rakiplerinden farkını bir kez daha ortaya koydu.” dedi.

Okan Altan: “X-Macera’da, X-Class ile aşılmadık engel bırakmadık”

X-Macera projesinde direksiyondaki isim Okan Altan; “X-Macera projesinde; Anadolu üzerinde sınır noktalara ulaşma fikri, uzun zamandır müthiş bir stres yaşamama neden oluyordu. Türkiye’nin en zorlu noktaları, aslında dünyanın en riskli patikalarıydı. Tüm dünya yollarını görmüş birikimdeki bir otomobil gazetecisi olarak, ülkemizin en güzel köşelerine ulaşmak için bu stres gerekliydi. Ancak, tüm ayrıntılarıyla çok iyi planladığımız X-Macera rotası için hazırladığımız X 250d 4MATIC, bana güven verdi ve hatta Power donanımı ile de konforlu bir yolculuk yapmamızı sağladı. Dört tekerlekten çekiş sistemini en ağır koşullarda bir kez daha sınamak, başlı başına bir maceraydı. Genelde ticari araç özellikleri sunan Pick-Up’lardan farklı olarak, Mercedes-Benz standartlarını taşıyan X-Class, lüks ve kalite kavramlarının böyle bir araca nasıl entegre edilebileceğini ispat ederek, yolculuk boyunca bizleri hiç yormadı. X-Macera projesini; aracın eşsiz özellikleri ve benzersiz rotamız sayesinde beklentileri aşarak tamamladık!” diye konuştu.

Mercedes-Benz X-Class Pick-Up dünyasının sınırlarını daha da yukarıya taşıyor

Mercedes-Benz X-Class, Pick-Up dünyasının sınırlarını daha da yukarı taşıyor ve sürüş dinamizmi, konfor, tasarım ve güvenlik özeliklerinin yanı sıra geniş kapsamlı kişiselleştirme özellikleri ile de Mercedes-Benz’e has karakteristik değerleri daha da zenginleştiriyor. Zarif çizgileriyle dikkat çeken Mercedes-Benz X-Class, Pick-Up dünyasının sınırlarını daha da yukarı taşıyor ve sunduğu üç farklı donanım seçeneği ile iş ve yaşam tarzlarının beklentilerini karşılıyor.

Mercedes-Benz X-Class, konfor odaklı süspansiyon geometrisi ve hava kanallı ön ve arka diskleri sayesinde off-road dışında kullanıcısına mükemmel asfalt sürüş performansını da sunuyor. Aynı zamanda araç, on iki tuşlu multifonksiyonel direksiyon simidinin ayarlanabilir özelliği sayesinde ergonomik vücut duruşunu iyileştiriyor ve rahat bir pozisyonda şürüş keyfini mümkün hale getiriyor. Mercedes-Benz X-Class, tüm zeminler için dört tekerlekli çekiş sistemi sunuyor.

Araç, Low Mod (Düşük hızda 4x4) ve 4MATIC kilitli aks diferansiyeli ile her türlü yol ve zemin koşulunun üstesinden gelebiliyor.